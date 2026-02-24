Hermosillo, Sonora.- En beneficio de las niñas y niños, a través de la Secretaría de Educación y Cultura (SEC), el Gobierno de Sonora fortalece la cultura del cuidado de la salud bucal con la distribución de más de 58 mil kits dentales para estudiantes de primarias públicas de la entidad, donados por Colgate Palmolive S.A., a través de la Fundación de la Asociación Dental Mexicana (ADM).

Al iniciar la ejecución del Programa de Cepillado Diario Escolar (Cepidi) en el internado 'Coronel J. Cruz Gámez', la gestión escolar subrayó la gran relevancia de unir fuerzas para prevenir la caries dental y disminuir las enfermedades periodontales desde la niñez, ya que la caries es la enfermedad crónica más común en la infancia; invertir en la salud bucal desde temprana edad no solo garantiza una bonita sonrisa, sino que es un pilar fundamental para el desarrollo físico y emocional de los pequeños.

¡Más sonrisas sanas! Gobierno de Sonora fortalece cultura del cuidado de la salud bucal: SEC

Froylán Gámez Gamboa, titular de la SEC, mencionó que este programa está respaldado por el gobernador Alfonso Durazo y contribuye a los esfuerzos de la estrategia nacional 'Vive saludable, vive feliz', impulsada por el Gobierno de México y, se brindará capacitación en salud bucodental, impartida por odontólogos voluntarios y con la participación de estudiantes de universidades de odontología como refuerzo educativo, esto como parte de la colaboración entre la SEC y fundación ADM.

La capacitación gratuita no será el único beneficio, ya que la fundación monitoreará el progreso de los alumnos y sus técnicas de cepillado, además de colaborar en eventos de formación en salud dental durante el ciclo escolar. El propósito de esta estrategia es fortalecer la formación de hábitos de higiene oral diaria, con un impacto directo en la salud de miles de niños y así, construir entornos escolares más saludables.

Fuente: Tribuna del Yaqui