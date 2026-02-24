Ofrecen mil 300 espacios de nuevo ingreso en la UPN y Escuelas Normales en Sonora

Hermosillo, Sonora.- Más de mil 300 jóvenes tendrán la oportunidad de ingresar este año a alguna de las ocho Escuelas Normales y nueve unidades de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN), ubicadas en Sonora, mediante el proceso de admisión 2026.

Todas las unidades académicas de la institución cuentan con planes de estudio actualizados y planta docente de alta calidad. Además, se promueve en el estudiantado una formación integral a través de actividades de promoción de lectura, cuidado del medio ambiente y eventos deportivos.

Luis Ernesto Flores Fontes, rector del Centro Regional de Formación Profesional Docente de Sonora (Creson), indicó que en esta convocatoria de nuevo ingreso se ofertan 12 carreras para egresadas y egresados de bachillerato interesados en formarse como profesionales de la educación, con mil 338 espacios disponibles.

Señaló que, para ingresar a las Escuelas Normales, las y los aspirantes tienen hasta el 10 de abril para registrarse en el sitio web creson.sonora.gob.mx y obtener su pase de ingreso para el examen Ceneval, el cual se aplicará el 11 y 12 de mayo en modalidad en línea desde casa.

En el caso de las UPN, el registro en línea cerrará el 30 de abril. Quienes completen el proceso serán convocados a un curso de admisión de 12 horas y a una entrevista en el plantel de su interés. Las 17 unidades académicas del Creson se ubican en los municipios de Hermosillo, Guaymas, Cajeme, Navojoa, Huatabampo, Etchojoa, Nogales, Caborca, Puerto Peñasco y San Luis Río Colorado.

Fuente: Tribuna del Yaqui