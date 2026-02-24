Panteones de Pueblo Yaqui y Cócorit en Ciudad Obregón están al límite; autoridades trabajan en ampliaciones

Ciudad Obregón, Sonora.- Los espacios para continuar sepultando a personas fallecidas en panteones de Cajeme, particularmente en los de comisarías de Pueblo Yaqui y Cócorit, se agotaron desde hace mucho tiempo, lo que ha generado un problema de sobrecupo y quejas de ciudadanos.

Mario Valenzuela Vega, director de Velatorios y Panteones Municipales, reconoció que es un tema urgente en el que ya se está trabajando. "En el panteón de Pueblo Yaqui ya se gestionó su ampliación, se está trabajando en ello y en Cócorit de la misma manera; como ya no hay cupo, ya se está trabajando también en su ampliación", comentó.

La crítica situación de Pueblo Yaqui, donde incluso hace años se había preparado un terreno para iniciar un segundo panteón, proyecto que no se concretó y se optó por ampliar el ya existente, donde ya hay decenas de tumbas en un espacio utilizado como cancha deportiva.

En Pueblo Yaqui se llevará a cabo la ampliación; es en el área donde había un campo deportivo; en esa área se está trabajando sobre la ampliación, ya se están ejecutando los trabajos y quedarían en un corto plazo", subrayó el director de Velatorios y Panteones Municipales.

El funcionario explicó a TRIBUNA que es difícil establecer porcentajes de sobrecupo en esos camposantos; sin embargo, agregó que se está analizando esa información para solventar la problemática.

Fue precisamente a raíz de la pandemia cuando se empezaron a ocupar más terrenos y, en base a eso, se empezó a reducir los espacios que estaban disponibles", apuntó.

Incluso en el Panteón del Carmen, conocido como 'Panteón Nuevo', también se incrementó el espacio, debido a la demanda de lotes. "De hecho, hace poco se comenzó a utilizar la ampliación esa y ya se está trabajando para preparar más terreno a futuro y hacer una nueva ampliación en ese panteón", finalizó Valenzuela Vega.

Fuente: Tribuna del Yaqui