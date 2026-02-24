Participan 342 competidores sonorenses en la Olimpiada Estatal de Taekwondo en cuatro categorías

Hermosillo, Sonora.- Un total de 342 competidores sonorenses varoniles y femeniles participaron en la Olimpiada Estatal de Taekwondo en las categorías Infantil, Cadetes, Juvenil y Sub 23, en las modalidades de formas y combates, evento que tuvo por sede el Centro de Usos Múltiples (CUM) de Hermosillo, el fin de semana pasado.

Las actividades sobre el tatami iniciaron el viernes por la tarde con las formas, para concluir el sábado mediante la especialidad de combates, efectuándose 171 duelos entre las cuatro categorías y las dos ramas.

En base a los resultados que arrojó el estatal de taekwondo, próximamente quedará integrada la selección Sonora, la cual llevará la representación de la entidad en la fase Regional, pactada para el 3 y 4 de abril en Tijuana, Baja California.

Después de la eliminatoria de dicha arte marcial, la única disciplina pendiente en la Olimpiada Estatal Codeson 2026, es la de tiro con arco, que tendrá lugar el 5 y 6 de marzo en el Centro Estatal de Arquería 'Alejandra Valencia Trujillo', ubicado en la Unidad Deportiva del Noroeste.

Por lo tanto, desde el 3 de febrero, se han desarrollado 15 deportes: volibol de salón, basquetbol 3X3, beisbol, levantamiento de pesas, baloncesto, frontón, ajedrez, tenis de mesa, beisbol 5, futbol, boxeo, softbol, atletismo, handball y taekwondo.

Fuente: Tribuna del Yaqui