Hermosillo, Sonora.- La comunidad comcáac asentada en Punta Chueca estima un incremento del 20 por ciento en la afluencia turística durante el próximo periodo de Semana Santa 2026, de acuerdo con el gobernador tradicional, Jesús Alfredo Félix Segovia.

El representante tradicional explicó que ya se preparan para recibir a visitantes nacionales y extranjeros interesados en conocer la riqueza natural y cultural del territorio.

"Ante la expectativa de mayor movimiento en esa fecha, se trabaja de manera coordinada con la policía turística comunitaria y con la Secretaría de Economía y Turismo para fortalecer la capacitación en atención al visitante, primeros auxilios y protocolos de seguridad, con el objetivo de ofrecer una estancia ordenada y segura", dijo.

Indicó que la estrategia contempla reforzar la orientación a turistas, promover el respeto a las áreas naturales y consolidar la organización interna de la comunidad para que los beneficios económicos se distribuyan de manera directa entre las familias comcáac.

Félix Segovia subrayó que quienes arriben durante el periodo vacacional podrán adquirir artesanías elaboradas por manos seris, así como contratar experiencias turísticas guiadas que permiten conocer la historia, tradiciones y entorno natural de la región.

Entre los principales atractivos destacan zonas para acampar y opciones de glamping, recorridos en kayak, rutas para ciclismo de montaña y actividades de pesca deportiva, además de paisajes costeros que caracterizan esta zona del litoral sonorense. "Nuestra comunidad estará lista para recibir a todo que desee vivir la semana en nuestro territorio", contó.

La autoridad tradicional reiteró que la comunidad mantiene abiertas sus puertas a los visitantes y confió en que la próxima temporada represente una oportunidad para fortalecer la economía local, preservar sus costumbres y proyectar a Punta Chueca.

Punta Chueca prevé aumentar un 20% por turismo de Semana Santa en Sonora

Fuente: Tribuna del Yaqui