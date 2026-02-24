¡Síguenos!
Secretaría de Salud invita a jornada de vacunación gratuita contra influenza y sarampión en Cajeme

La Secretaría de Salud en Sonora ofrece vacunación gratuita en Cajeme contra enfermedades como la influenza y el sarampión; no importa su derechohabiencia

Jornada de vacunación gratuita contra influenza y sarampión en Cajeme: Secretaría de Salud en Sonora Foto: Internet

Ciudad Obregón, Sonora.- La Secretaría de Salud Pública de Sonora (SSP) hace un llamado a toda la población para protegerse contra enfermedades virales, invitando a las y los habitantes del municipio de Cajeme a vacunarse para evitar el contagio; cualquier persona puede acudir a aplicárselas sin importar su derechohabiencia y están disponibles de manera gratuita las dosis contra la influenza, Covid-19 y neumococo, así como la vacuna contra el sarampión.

Horarios y puntos de vacunación de lunes a viernes en Cajeme

  • 7:00 a 19:00 horas - Hospital General y en el Centro de Salud Urbano Obregón, colonia Centro
  • 8:00 a 20:00 horas - UMF 66 y UMF No. 67
  • 8:00 a 14:00 horas - Centro de Salud Urbano Obregón Norte, colonia Real del Norte
  • 8:00 a 14:00 horas - Centro de Salud Urbano Obregón Sur, colonia Nueva Palmira
  • 8:00 a 14:00 horas - Comisaría de Esperanza, Centro de Salud Urbano
  • 8:30 a 14:00 horas - UMF 1
  • 8:00 a 20:00 horas - UMF 1 (lunes a domingo)
Horarios y puntos de vacunación de lunes a viernes en otras localidades

  • 8:00 a 20:00 horas - UMF 33 Cócorit
  • 8:00 a 14:00 horas - UMF 34 Cuauhtémoc
  • 8:00 a 14:00 horas - UMF 35 Pueblo Yaqui
  • 8:00 a 14:00 horas - UMF 36 Quetchehueca
  • 8:00 a 14:00 horas - UMF 53 Marte R. Gómez
  • 8:00 a 14:00 horas - Centro de Salud Urbano Block 410
  • 8:00 a 14:00 horas - Centro de Salud Rural Col. Allende
  • 8:00 a 14:00 horas - Centro de Salud Rural Buenavista

Otros puntos de vacunación

  • Campo 5: Centro de Salud Rural Cuauhtémoc
  • Campo 30: Centro de Salud Rural Fco. I. Madero
  • Marte R. Gómez: Centro de Salud Rural
  • Morelos 1: Centro de Salud Rural
  • Quetchehueca: Centro de Salud Rural
  • Campo 16: Centro de Salud Rural 31 de Octubre
  • Pueblo Yaqui: Centro de Salud Rural
  • Loma de Guamúchil: Centro de Salud

Vacunarse es un proceso rápido, seguro, y representa la mejor manera de proteger la salud personal y la de la familia, ya que previene enfermedades graves; la mayoría de los casos impiden contraer la enfermedad o, si se contrae, los síntomas son mucho más leves. Este tipo de acciones, como las jornadas de vacunación gratuitas, están dedicadas a proteger a la sociedad, siendo un factor significativo en la población y el sistema de salud.

Fuente: Tribuna del Yaqui 

