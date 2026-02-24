Secretaría de Salud invita a jornada de vacunación gratuita contra influenza y sarampión en Cajeme

Ciudad Obregón, Sonora.- La Secretaría de Salud Pública de Sonora (SSP) hace un llamado a toda la población para protegerse contra enfermedades virales, invitando a las y los habitantes del municipio de Cajeme a vacunarse para evitar el contagio; cualquier persona puede acudir a aplicárselas sin importar su derechohabiencia y están disponibles de manera gratuita las dosis contra la influenza, Covid-19 y neumococo, así como la vacuna contra el sarampión.

Horarios y puntos de vacunación de lunes a viernes en Cajeme

7:00 a 19:00 horas - Hospital General y en el Centro de Salud Urbano Obregón, colonia Centro

8:00 a 20:00 horas - UMF 66 y UMF No. 67

8:00 a 14:00 horas - Centro de Salud Urbano Obregón Norte, colonia Real del Norte

8:00 a 14:00 horas - Centro de Salud Urbano Obregón Sur, colonia Nueva Palmira

8:00 a 14:00 horas - Comisaría de Esperanza, Centro de Salud Urbano

8:30 a 14:00 horas - UMF 1

8:00 a 20:00 horas - UMF 1 (lunes a domingo)

Horarios y puntos de vacunación de lunes a viernes en otras localidades

8:00 a 20:00 horas - UMF 33 Cócorit

8:00 a 14:00 horas - UMF 34 Cuauhtémoc

8:00 a 14:00 horas - UMF 35 Pueblo Yaqui

8:00 a 14:00 horas - UMF 36 Quetchehueca

8:00 a 14:00 horas - UMF 53 Marte R. Gómez

8:00 a 14:00 horas - Centro de Salud Urbano Block 410

8:00 a 14:00 horas - Centro de Salud Rural Col. Allende

8:00 a 14:00 horas - Centro de Salud Rural Buenavista

Otros puntos de vacunación

Campo 5: Centro de Salud Rural Cuauhtémoc

Campo 30: Centro de Salud Rural Fco. I. Madero

Marte R. Gómez: Centro de Salud Rural

Morelos 1: Centro de Salud Rural

Quetchehueca: Centro de Salud Rural

Campo 16: Centro de Salud Rural 31 de Octubre

Pueblo Yaqui: Centro de Salud Rural

Loma de Guamúchil: Centro de Salud

Vacunarse es un proceso rápido, seguro, y representa la mejor manera de proteger la salud personal y la de la familia, ya que previene enfermedades graves; la mayoría de los casos impiden contraer la enfermedad o, si se contrae, los síntomas son mucho más leves. Este tipo de acciones, como las jornadas de vacunación gratuitas, están dedicadas a proteger a la sociedad, siendo un factor significativo en la población y el sistema de salud.

