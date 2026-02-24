Temperatura Hermosillo: ¿Cómo estará el CLIMA HOY 24 de febrero en la capital de Sonora?

Hermosillo, Sonora.- El clima en Hermosillo, la capital de Sonora, no será estable este martes 24 de febrero de 2026, por lo que, antes de salir rumbo al trabajo, a la escuela o planear actividades al aire libre, conviene revisar cómo estará el tiempo y las temperaturas. Durante la mañana, se prevé un ambiente fresco; sin embargo, en la tarde este será caluroso. Tomar precauciones desde temprano puede hacer la diferencia.

Así será el clima en Hermosillo HOY martes 24 de febrero

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) e información presentada en el portal web Meteored.mx, el tiempo en Hermosillo hoy martes 24 de febrero iniciará con condiciones estables, cielo parcialmente despejado y temperaturas frescas al amanecer. Durante las primeras horas del día, alrededor de las 05:00 horas, se prevén nubes y claros con una temperatura cercana a los 18°C y sensación térmica similar.

Así será el clima en Hermosillo este martes. Foto: Meteored.mx

Hacia las 06:00 horas el cielo estará despejado y el termómetro descenderá a 16°C, con viento flojo del noroeste de entre cinco y 12 kilómetros por hora. Para las 08:00 horas el ambiente continuará soleado, con 17°C y viento ligero del noreste. El índice UV se mantendrá bajo en este periodo. A medida que avance la mañana, el calor comenzará a intensificarse. Para las 11:00 horas se pronostican 28°C, con cielo parcialmente nublado y sensación térmica de 27°C.

El viento será flojo del este, con rachas de dos a 16 kilómetros por hora. En este horario el índice UV subirá a nivel medio, por lo que se recomienda considerar protección solar si permanecerás al aire libre. La tarde será el periodo más caluroso del día. Hacia las 14:00 horas la temperatura alcanzará los 33°C, con sensación térmica de 31°C y condiciones de nubes y claros. El viento cambiará a dirección oeste y aumentará a intensidad moderada, con rachas de 13 a 31 kilómetros por hora.

A las 17:00 horas el ambiente seguirá muy cálido, con 32°C y cielo mayormente soleado, mientras el viento del oeste podría registrar rachas de hasta 32 kilómetros por hora. Aunque el índice UV descenderá gradualmente, el calor seguirá siendo relevante durante este tramo de la jornada.

Por la noche, las condiciones serán más templadas. A las 20:00 horas se espera cielo despejado y temperatura de 27°C, con sensación térmica de 26 y viento moderado del oeste. Hacia las 23:00 horas el termómetro bajará a 23 grados, con viento flojo del suroeste de entre 3 y 11 kilómetros por hora.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión Nacional del Agua (Conagua)