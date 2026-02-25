Alfonso Durazo entrega el Premio Estatal de la Juventud 2025 en Sonora; resalta incremento a 200 mil pesos

Hermosillo, Sonora.- Con el compromiso de premiar a los segundos y terceros lugares de cada categoría en el certamen 2026 y de elevar el monto del premio de 120 mil a 200 mil pesos, el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, entregó el Premio Estatal de la Juventud 2025 a los 48 ganadores.

El mandatario estatal destacó la necesidad de formar nuevos perfiles para el servicio público en Sonora, como una nueva clase política que pueda llevar a la entidad a una nueva visión para el futuro.

Cada una de sus historias es una victoria contra la resignación y el conformismo; ustedes saben, vivimos en una época de cambios; sin duda el único que les toca vivir es un mundo sumamente interesante", expresó el gobernador Durazo Montaño.

El gobernador de Sonora anunció que para la siguiente edición, se reconocerá a los segundos y terceros lugares de cada una de las 48 categorías, para que el premio pueda alcanzar casi los 150 ganadores al año.

El Premio Estatal de la Juventud 2025 de Sonora se consolida como el estímulo económicos más grande del país.



Este año reconocimos con 120 mil pesos a cada uno de los 48 jóvenes que ganaron, el próximo serán 200 mil.



En Sonora, el talento joven transforma y se reconoce en… pic.twitter.com/x45bQox5jA — Alfonso Durazo (@AlfonsoDurazo) February 26, 2026

En la convocatoria se registraron más de 800 aspirantes, por lo que es necesario ampliar el número de ganadores, para reconocer el esfuerzo, el trabajo y su dedicación para mejorar el futuro de Sonora. La titular del Instituto Sonorense de la Juventud (ISJ), Rebeca Valenzuela, invitó a los jóvenes ganadores a continuar trabajando y dejar atrás los miedos sobre emprender, prepararse y querer destacar.

En la entrega de los galardones, Rebeca Valenzuela destacó que el gobernador Durazo Montaño tuvo la visión de incrementar los premios para que los participantes se sientan motivados, pues ahora cada ganador obtiene la cantidad que se distribuía para todos en sexenios anteriores.

"Quiero resaltar que hoy el Premio Estatal de la Juventud es el más grande de México, es el más incluyente, es el más equitativo, el de mayor impacto territorial, puesto que participan jóvenes de 54 municipios, y es el que reconoce con mayor amplitud las diversas actividades de las y los jóvenes sonorenses; reconoce causas sociales, innovación, cultura, deporte, ciencia, y liderazgo, es decir, cubre todo el abanico de su interés personal", indicó Durazo Montaño.

En el Premio Estatal de la Juventud reconocimos a jóvenes que con su talento, esfuerzo y vocación inspiran a todo Sonora.



Cada historia representa trabajo, disciplina y ganas de transformar su entorno.



Felicidades a todas y todos los galardonados; son ejemplo y orgullo para… pic.twitter.com/2UozwE7DdP — Alfonso Durazo (@AlfonsoDurazo) February 26, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui