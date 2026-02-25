Aplican vacunas contra el sarampión en el Palacio Municipal de Navojoa

Navojoa, Sonora.- La Dirección de Salud Municipal, en coordinación con el área de Promoción a la Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), instaló una segunda jornada de vacunación contra el sarampión en el Palacio Municipal de Navojoa.

Juan Carlos Cañedo León, director de Salud Municipal, explicó que se decidió iniciar una segunda jornada de vacunación debido a que un gran número de navojoenses se quedaron sin recibir el inmunológico el pasado 13 de febrero, donde se aplicaron más de mil 23 inyecciones.

Para poder atenderlos, pensamos en hacer otra jornada para poder recibir a todas las personas que se quedaron rezagadas y sobre todo para aquellos que no se enteraron de la última jornada… Ahorita aplicamos todo el esquema de vacunación, pero principalmente contra el sarampión", señaló.

Cañedo León afirmó que, según los Informes Epidemiológicos de la Secretaría de Salud, hasta el momento no se ha confirmado ningún caso de sarampión en la región del Mayo; sin embargo, exhortó a la población a no bajar la guardia y aplicarse la vacuna correspondiente.

Fuente: Tribuna del Yaqui