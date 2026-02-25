Clima Hermosillo HOY: ¡Precaución! Miércoles CALUROSO con temperaturas de hasta 37°C

Hermosillo, Sonora.- Antes de salir de casa este miércoles 25 de febrero de 2026, conviene revisar con atención el reporte meteorológico. Hermosillo, la capital de Sonora, vivirá una jornada de contrastes, con una mañana templada que dará paso a calor intenso por la tarde. Si tienes actividades al aire libre, citas o traslados largos, es importante que conozcas cómo estará el clima para tomar precauciones y evitar golpes de calor o exposición prolongada al sol.

Así será el clima en Hermosillo este miércoles

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y datos presentados en el portal web Meteored.mx, este miércoles se prevé cielo despejado a lo largo del día en Hermosillo, sin probabilidad de lluvia y con condiciones mayormente estables. Sin embargo, el incremento marcado de temperatura durante la tarde será el factor más relevante de la jornada. Durante la mañana el ambiente será templado.

Así será el clima en Hermosillo HOY. Foto: Conagua

Entre las 5:00 y las 8:00 horas el termómetro marcará entre 18 y 21°C, con cielo completamente despejado y vientos del noreste de cuatro a nueve kilómetros por hora. Será un inicio de día agradable, ideal para actividades al aire libre tempranas, ejercicio o traslados sin sensación térmica elevada. A partir de las 11:00 horas comenzará el ascenso importante de temperatura. Se esperan alrededor de 32°C al mediodía, con sensación térmica cercana a los 30°C.

El índice UV alcanzará nivel medio, por lo que será recomendable usar protector solar. El viento cambiará a componente norte con rachas de 11 a 26 kilómetros por hora. La parte más calurosa del día se registrará entre las 14:00 y 17:00 horas. El pronóstico indica una temperatura máxima de 37°C, con sensación térmica de aproximadamente 34°C. El índice UV se ubicará en nivel alto durante el punto máximo de radiación solar.

Además, se prevén vientos moderados del noroeste con rachas que podrían alcanzar entre 17 y 40 kilómetros por hora, lo que podría generar tolvaneras ligeras en zonas abiertas. Hacia la noche el ambiente comenzará a refrescar de forma paulatina. A las 20:00 horas se esperan alrededor de 31°C y para las 23:00 horas el termómetro descenderá a 27°C, manteniéndose el cielo despejado y con viento moderado del norte de entre 9 y 24 kilómetros por hora.

En resumen, Hermosillo tendrá un miércoles estable, sin lluvias, pero con calor fuerte por la tarde. ¡Toma precauciones!

Fuente: Tribuna del Yaqui