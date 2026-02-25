Congreso de Sonora avala Reforma Laboral de 40 horas por unanimidad; ya suman 9 legislaturas que la aprueban

Hermosillo, Sonora.- El Pleno del Congreso del Estado de Sonora aprobó la minuta que establece en la Constitución un máximo de 40 horas laborales semanales como derecho de las personas trabajadoras.

La diputada Alejandra López Noriega y el diputado Fermín Trujillo Fuentes (NAS) dieron lectura al contenido de la reforma al artículo 123 constitucional, que modificará gradualmente la jornada laboral máxima de 48 a 40 horas semanales, sin afectar sueldos ni prestaciones, promoviendo el descanso, la salud, el bienestar y una transición justa para empresas y trabajadores.

uD83DuDD14En sesión ordinaria, el Congreso de Sonora aprobó por unanimidad la minuta de reforma a la Constitución federal para reducir gradualmente la jornada laboral de 48 a 40 horas. pic.twitter.com/RsCtCAYl7A — Congreso Local Son (@CongresoSon) February 26, 2026

La jornada laboral se implementará de manera gradual, a partir del 1 de enero del año correspondiente:

En 2026, la jornada será de 48 horas

En 2027 serán 46 horas

En 2028 serán 44 horas

2029 serán 42 horas

Para 2030 serán 40 horas

¿Qué congresos ya lo aprobaron?

Oaxaca

Tabasco

San Luis Potosí

Zacatecas

Puebla

Estado de México

Tamaulipas

Yucatán

Veracruz

Hidalgo

Sonora

Guardan minuto de silencio por el fallecimiento de Rafael Martínez Biebrich

Con un minuto de silencio por el sensible fallecimiento del hijo de la alcaldesa de Bacanora, Edgar Rafael Martínez Biebrich, se me inició la sesión del Congreso del Estado este martes.

La presidenta del Congreso, Alejandra López Noriega, lamentó las muertes que ocasionó el operativo nacional para el abatimiento del líder del Cártel Jalisco de Nueva Generación (CJNG) el pasado domingo, así como el asesinato del hijo de la alcaldesa de Bacanora, Edgar Rafael Martínez Biebrich.

"Quisiera antes de iniciar la sesión y en memoria de los fallecidos en los operativos de seguridad realizados el pasado domingo 22 de febrero y en reconocimiento a su compromiso, lealtad y responsabilidad con el pueblo de México, así como en memoria de Edgar Martínez Biebrich".

Fuente: Tribuna del Yaqui