Festival de la Paella 2026 llega con 40 versiones y chefs invitados en Ciudad Obregón

Ciudad Obregón, Sonora.- El próximo 22 de marzo el Club de Golf de Ciudad Obregón será el escenario de la segunda edición del Festival de la Paella 2026 denominado 'K'áak K'uyé', en el cual se contará con más de 40 versiones diferentes de este platillo tradicional de España.

Al respecto, Héctor Obregón, integrante del comité organizador, destacó que actualmente se trabaja en la organización, la logística, contemplando la distribución de espacios, coordinación de actividades y medidas de seguridad, con el propósito de garantizar una experiencia ordenada y segura para todos los asistentes.

Agregó que se espera superar los niveles de participación que se registraron durante la primera edición, la cual contó con una asistencia de 900 visitantes; además, se contará con reconocidos chefs como jurados.

Fuente: Tribuna del Yaqui