Froylán Gámez Gamboa en Mesa Cancún habla de nuevos proyectos de la SEC y sus aspiraciones políticas

Hermosillo, Sonora.- La Secretaría de Educación y Cultura (SEC) en Sonora ya cuenta con el terreno para la construcción de un nuevo bachillerato de un subsistema federalizado en Hermosillo, que tendrá espacio para 900 estudiantes al sur de la ciudad, confirmó Froylán Gámez Gamboa, en charla con integrantes de la Mesa Cancún.

El secretario de educación en Sonora dijo que el propósito de este nuevo plantel de bachillerato es llevar educación para jóvenes del sur de la ciudad, como una de las prioridades de la presidenta Claudia Shienbaum Pardo, acercar los espacios educativos a las familias para evitar la deserción.

Seguimos informando con claridad: el compromiso… pic.twitter.com/aYucjcQypu — Froylán Gámez Gamboa (@FroylanGamezG) February 25, 2026

Aunque no precisó la fecha del inicio de la construcción, este nuevo bachillerato tendrá la capacidad para recibir a nueve mil estudiantes y se estima que pueda comenzar a funcionar en septiembre del 2027.

"Ya tenemos el terreno donde se va a construir, será subsistema federalizado y esto nos va a dar ampliación de 900 nuevos espacios para jóvenes que busquen la preparatoria. Tenemos espacios suficientes, pero la presidenta ha pedido acercamiento, porque esto es un motivo de deserción escolar", enfatizó Gámez Gamboa.

Añadió que, aunque Hermosillo tiene la capacidad para recibir a estudiantes en todos los planteles de preparatoria, es necesario un plantel adicional para el sector sur de la ciudad.

Aspiraciones políticas

En cuestionamientos de los miembros de la Mesa Cancún, Froylán Gámez Gamboa confirmó que participará en el proceso interno para la designación de candidata o candidato para la gubernatura de Sonora en el 2027.

Aunque señaló que se tiene perfiles interesantes y que han demostrado su interés, dijo que será respetuoso de los tiempos electorales, pero también, que se ha formado y tiene la capacidad para contender.

Fuente: Tribuna del Yaqui