Ciudad Obregón, Sonora.- El Gobierno de Sonora, en colaboración con la Universidad Estatal de Arizona (ASU, por sus siglas en inglés), impulsa el Programa de Inglés Especializado para la Industria de Semiconductores; esta primera generación está conformada por un total de 31 académicos y ocho estudiantes de ingeniería y licenciatura de la Universidad Tecnológica del Sur de Sonora (UTS).

Dicho programa se ofrece en modalidad totalmente en línea y autodidacta, además de ser parte de una estrategia para fortalecer la formación en sectores tecnológicos clave; la impartición está a cargo de la Universidad de Ciencias Aplicadas de Norteamérica (UCAN), con el respaldo académico, acompañamiento y seguimiento por parte del área académica de su International Language Center (ILC) y, lo más importante, fue desarrollado por la ASU.

Gobierno de Sonora impulsa Programa de Inglés Especializado para la Industria de Semiconductores: UTS

El rector de la UTS destacó que la capacitación va a dar pie a fortalecer las competencias lingüísticas y técnicas de la comunidad universitaria en un sector estratégico para el desarrollo tecnológico, no solo del estado, sino del país entero, específicamente en el ámbito de la industria de semiconductores; los académicos que conforman el programa se integraron al esquema de capacitación diseñado para responder a las exigencias de una industria de alta especialización.

La formación está orientada a consolidar el dominio del inglés técnico y profesional en contextos industriales globales, con énfasis en terminología especializada, comunicación profesional y comprensión de procesos vinculados a la cadena productiva de esta industria, permitiendo a las y los participantes desarrollar habilidades en dicho idioma aplicadas al contexto industrial. Esta participación se enmarca en los compromisos y las acciones estratégicas que impulsa la UTS, como lo es su integración a la Alianza Universitaria para la Electromovilidad y el Desarrollo e Investigación del Vehículo OLINIA, así como en el Consorcio Estatal de Semiconductores y la Alianza Universitaria de Agroindustria y Agroalimentación.

Gobierno de Sonora impulsa Programa de Inglés Especializado para la Industria de Semiconductores: UTS

Fuente: Tribuna del Yaqui