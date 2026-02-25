Ciudad Obregón, Sonora.- Como resultado de las gestiones del Gobierno de Cajeme, que dirige el presidente municipal, Javier Lamarque Cano, tras años de espera, hoy en día, otorgando certeza jurídica y pleno derecho sobre el patrimonio que con mucho esfuerzo han construido, se logró la entrega directa de cinco escrituras a familias en situación de vulnerabilidad de las colonias Aves del Castillo, Esperanza Tiznado y Cuauhtémoc Cárdenas.

El alcalde llevó a cabo de manera presencial la entrega, destacando la importancia de que las familias cuenten con el título de propiedad de su hogar. "Hoy de forma directa me encuentro realizando la entrega de escrituras de solares en los cuales familias edificaron su casa, para que ya tengan ahora certeza jurídica y pleno derecho sobre la propiedad; es algo que durante mucho tiempo estuvieron esperando y aquí les hago entrega del título de propiedad", expresó de forma entusiasta Lamarque Cano.

Gracias a las gestiones de Javier Lamarque, familias reciben escrituras de su vivienda en Cajeme

Gabriela Gonzales, de la colonia Cuauhtémoc Cárdenas, fue la primera vecina beneficiada y dio un gran agradecimiento por el apoyo junto a su esposo Jorge, expresando que en ninguna otra administración municipal se había apoyado a las familias de esta forma. "Ya va a ser un sueño cristalizado, porque ya tenemos muchísimos años esperando que llegue este momento y gracias a Dios y a Lamarque se nos va a hacer realidad", manifestó emocionada.

Por otra parte, vecina de la calle Soberanía en la colonia Esperanza Tiznado, Virginia Esparza, dijo que estuvo en la espera de su título de propiedad durante 22 años. "Bendito Dios, es una realidad esto que usted me entregue mis escrituras, muchas gracias, sumamente agradecida con usted y en verdad muchas gracias, que siga haciendo mucho más por Cajeme", expresó.

Irene Valenzuela, de la colonia Esperanza Tiznado, María Claudia Molina, de la colonia Cuauhtémoc Cárdenas, y Guadalupe Duarte, de la Aves del Castillo, también recibieron sus escrituras y agradecieron a Lamarque por cumplirles el sueño de fortalecer su patrimonio familiar. Al concluir, el alcalde dejó en claro que los gobiernos deben escuchar las necesidades y coadyuvar juntos para mejorar las condiciones de vida de todas y todos.

Fuente: Tribuna del Yaqui