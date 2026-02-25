Guaymas, Sonora.- Con la entrega de 10 nuevas patrullas a la Jefatura de Policía Preventiva Municipal, en Guaymas se fortalecen las acciones para reforzar la seguridad pública, tanto en el casco urbano de la ciudad como en comunidades rurales.

La entrega de las unidades estuvo a cargo de la alcaldesa Karla Córdova González, en ceremonia especial que se llevó a cabo en la Jefatura de Policía, en donde destacó que con este nuevo equipo se tendrá la capacidad de fortalecer la capacidad operativa de la corporación y mejorar la atención a los ciudadanos en materia de seguridad pública.

Subrayó que este equipamiento forma parte de las acciones impulsadas por su gobierno para seguir fortaleciendo la seguridad pública, brindando con ello mejores herramientas de trabajo a las y los elementos de policía, aparte de la constante capacitación y profesionalización de los mismos.

La presidenta municipal agradeció el apoyo que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el gobernador Alfonso Durazo Montaño siguen brindando a Guaymas, tanto en inversión como en este caso equipamiento.

El crecimiento de la ciudad es inminente con la gran inversión que, tanto pública como privada, se va a aplicar en el puerto, y el reforzamiento de la seguridad forma parte de este proyecto integral, puntualizó.

Hizo énfasis en que en el municipio se ha logrado acabar con los delitos de alto impacto que tan atemorizados tenían a los ciudadanos, gracias a las estrategias que se diseñaron en la Mesa por la Paz y la Seguridad. Las patrullas se adquirieron con recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (Fortamun).

Cifra

10

Millones de pesos se invirtieron en la adquisición de estas patrullas para la Policía Municipal.

Guaymas refuerza seguridad con la entrega de 10 nuevas patrullas; agradecen apoyo de la federación

Fuente: Tribuna del Yaqui