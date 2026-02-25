IEE Sonora analizará Reforma Electoral una vez que llegue al Congreso de la Unión

Hermosillo, Sonora.- En Sonora se analizará y se estudiará la Reforma Electoral, una vez que sea presentada en el Congreso de la Unión y que sea socializada en espacios, aseguró el consejero presidente del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (IEE) en Sonora, Nery Ruiz Arvizu.

Precisó que, por el momento, no se tiene el proyecto de ley para su estudio, por lo que no se puede dar una postura sobre los puntos que considera la propuesta o las modificaciones para aplicar en el próximo proceso electoral.

"Creo que lo correcto es esperar a conocer los textos legales, a que conozcamos la iniciativa para poder opinar sobre ella; sí entiendo los puntos, los hemos estado revisando; sin embargo, no conocemos el texto legal preciso y las disposiciones transitorias, no sabemos cuándo aplica".

Entre los apartados de la ley que enviará el Ejecutivo Nacional al Congreso de la Unión se contempla la reducción de la representación proporcional y que cada interesado en representar al pueblo tenga que aparecer en la boleta primero.

En el Foro Estatal para la presentación de la “Plataforma de los conteos censales de participación ciudadana 2009-2024” del @INEMexico, el consejero presidente del #IEESonora, Nery Ruiz Arvizu (@neryruiz) presentó un comparativo de como los y las ciudadanas se involucraron en los… pic.twitter.com/cQZlc7ZhwB — IEE Sonora (@IEESonora) February 25, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui