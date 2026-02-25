¡Síguenos!
Durante el mes de marzo, Itson ofrecerá conciertos, danza, exposiciones y actividades artísticas para consolidar espacios de expresión cultural en la comunidad

Itson presenta su programación cultural de marzo con música, danza, exposiciones y arte en Ciudad Obregón Foto: Cortesía

Ciudad Obregón, Sonora.- La programación cultural del Instituto Tecnológico de Sonora (Itson) para el mes de marzo fue dada a conocer por encargados del departamento de Extensión de la Cultura, durante rueda de prensa realizada en el edificio del CEN de la unidad Obregón Centro.

Destacaron que se busca seguir consolidando espacios de expresión para creadores artísticos, entre ellos grupos de música, como Ensamble Concordia y su 'Memorias de un viejo violín', Mezquite Sonorense, la Tuna Universitaria Itson y un coro con las canciones de Cri-Cri y Brío Jazz, entre otros.

En la danza, se realizará un encuentro multidisciplinario 'Energía en Movimiento', que será presentado en el Teatro del Itson, así como 'Los Remedios de la Sed'. Además, se incluyen exposiciones como la galería de arte 'Héctor Martínez Arteche' y una colectiva creada por artistas regionales.

