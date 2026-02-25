Jóvenes reconocidos en el PEJ 2025 se reúnen en el foro 'Mi Red, Mi Historia' organizado por el ISJ

Hermosillo, Sonora.- La noche del pasado martes 24 de febrero de 2026, el Instituto Sonorense de la Juventud (ISJ), del Gobierno de Sonora, llevó a cabo el foro Mi Red, Mi Historia, el cual, según el organismo, tuvo como objetivo fortalecer la vinculación y el trabajo colaborativo entre las y los ganadores del Premio Estatal de la Juventud 2025. A continuación, te contamos todos los detalles.

De acuerdo con la misma fuente, en esta reunión se compartieron experiencias y se establecieron alianzas estratégicas para impulsar proyectos de impacto social en Sonora. De hecho, Rebeca Valenzuela Álvarez, titular del Instituto Sonorense de la Juventud, comentó que se busca consolidar una comunidad sólida de jóvenes líderes y que en el futuro se conviertan en referentes para nuevas generaciones.

¿Qué incluyó el foro?

Valenzuela Álvarez indicó que se realizó un ciclo de conferencias en el que las y los participantes reflexionaron sobre liderazgo, comunidad y la importancia de construir redes sólidas para potenciar su desarrollo personal y profesional. Además, casi al finalizar, se llevó a cabo una cena de convivencia en la que destacaron la trayectoria y el esfuerzo de cada uno de los galardonados.

Cena de convivencia

"Hoy nos reunimos para enaltecer su esfuerzo y el de sus familias, porque sabemos que en su trayectoria no han estado solos y es importante reconocer a su red de apoyo", aseveró la funcionaria, quien en su momento fue coordinadora del deporte a nivel estatal en la campaña presidencial de 2018, además de ser egresada de la Licenciatura en Administración Pública por la Universidad de Sonora.

#CiudadObregón | Cinco familias de las colonias Aves del Castillo, Esperanza Tiznado y Cuauhtémoc Cárdenas recibieron sus escrituras, tras años de espera y gracias a las gestiones del Gobierno Municipal que encabeza el alcalde Javier Lamarque uD83CuDFE0 pic.twitter.com/yGKzCZzCi5 — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) February 25, 2026

¿Quiénes estuvieron invitados?

Entre los asistentes estuvieron el secretario de Educación, Froylán Gámez Gamboa; el secretario de Bienestar, Fernando Rojo de la Vega; la secretaria de la Mujer, Sheila Hernández Alcaraz; el director de Becas y Crédito Educativo, Abraham Sierra; y la jefa del Ejecutivo estatal, Paulina Ocaña Encinas. Incluso, a través de redes sociales compartieron algunas imágenes del evento, en las que se aprecia a varios jóvenes sentados en sillas alrededor de mesas distribuidas en un jardín.

Fuente: Tribuna del Yaqui