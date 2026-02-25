Junta de Caminos recarpetizará la carretera rumbo a Tesia en Navojoa

Navojoa, Sonora.- La Junta de Caminos del Estado de Sonora realizará un próximo trabajo de bacheo y recarpetización en los tramos más deteriorados de la carretera Navojoa-Tesia, atendiendo así una de las principales quejas de los vecinos del sector.

De acuerdo a las autoridades, los tramos que se rehabilitarán con bacheo y recarpetización son la carretera frente a La Laguna de Tesia, donde se ubica la fábrica de bloques, así como 'La Curva' de Tesia.

Sin embargo, habitantes de la Comisaría de Tesia enviaron un exhorto a la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano (Sidur), para que inicien con la gestión de un proyecto de rehabilitación integral de la carretera, principalmente de la ampliación de los carriles de rodamiento, así como la construcción de acotamientos, el recarpeteo de la capa asfáltica existente y la señalización y pintura reflejante, para reducir el índice de accidentes.

Juan Daniel Moroyoqui Huicoza, vecino de la comunidad de Sivacobe, explicó que durante varios años la carretera había sido funcional; no obstante, en la última década el flujo vehicular ha ido en aumento, así como la colocación de empresas de materiales de construcción, cuyos vehículos pesados y de doble remolque poco a poco la han ido desgastando.

El ancho de los carriles, las malas condiciones de las guarniciones de los puentes y los socavones en la capa de rodamiento han generado constantes accidentes que derivan en muertes de los habitantes de la comisaría; por ello hacemos el llamado a la Junta de Caminos y a Sidur para darle solución a los principales problemas de la carretera", puntualizó.

Fuente: Tribuna del Yaqui