Lamarque continúa liderando preferencias por Morena para la gubernatura para Sonora rumbo al 2027

Ciudad Obregón, Sonora.- El alcalde de Cajeme, Javier Lamarque, se mantiene como el perfil mejor posicionado dentro de Morena, entre los hombres, en la carrera rumbo a la gubernatura de Sonora en 2027, de acuerdo con la más reciente encuesta publicada por Demoscopia Digital.

Según el estudio al corte del pasado 19 de febrero, ante la pregunta sobre quién les gustaría que fuera el candidato de Morena a la gubernatura del estado, Lamarque encabeza las preferencias con 29.2 por ciento, colocándose en el primer lugar dentro de los aspirantes varones y ampliando su ventaja frente a otros perfiles.

En el mismo ejercicio denominado 'Rumbo al 2027', Heriberto Aguilar aparece en la segunda posición con 16.5 por ciento, mientras que Froylán Gámez registra 7.8 por ciento en las preferencias, lo que marca una diferencia de doble dígito respecto al alcalde cajemense.

La preferencia a Lamarque muestra un incremento, pues en enero de 2026 registraba un 28.4 por ciento y en diciembre de 2025 un 26.7 por ciento. La misma casa encuestadora señala que Morena en Sonora tiene el 36.3 por ciento de preferencia sobre los otros partidos con la pregunta: "¿Por cuál partido votaría?".

Fuente: Tribuna del Yaqui