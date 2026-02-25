Llegada de cruceros a Guaymas genera en el comercio sonorense buenas expectativas

Guaymas, Sonora.- La llegada de los cruceros a Guaymas ha generado buenas expectativas entre el sector comercial local, los que a futuro confían en que generen una buena derrama y beneficien a la economía del puerto, que a final de cuentas es el objetivo.

El vicepresidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) en Guaymas, Empalme y San Carlos, Alfredo Oceguera Mendoza, señaló que especialmente el beneficio estaría apuntando a San Carlos, que en un futuro estaría recibiendo a los turistas que hoy vienen en los cruceros, pero ya con una visita de días.

Explicó que, por los muchos atractivos que tiene este destino y su infraestructura, seguramente algunos de estos cruceristas planearán regresar en un futuro, pero ya en plan vacacional, generando ocupación hotelera y consumo en restaurantes, principalmente.

En cuanto al comercio local, dijo que una mayor frecuencia en la llegada de cruceros seguramente dejaría más beneficio, organizando a los touroperadores para que lleven a los cruceristas a sitios en donde puedan consumir, como restaurantes y tiendas de artesanías.

Por su parte, Polo Félix, vendedor de artesanías en el Mercado Municipal, aseguró que los cruceros no les dejan beneficio a los comerciantes, pues los turistas no consumen; "la mayoría solo baja del buque solo a 'mirojear', no a comprar".

En tanto, el secretario de Economía y Turismo del Gobierno del Estado, Roberto Gradillas Pineda, sostuvo que Sonora, y particularmente Guaymas, se está convirtiendo en un destino atractivo para la industria de los cruceros, lo que sin lugar a dudas va a generar una importante derrama económica para la región.

Cifra

2

Cruceros han arribado a Guaymas en un lapso de dos meses: Uno en diciembre y otro en febrero.

Fuente: Tribuna del Yaqui