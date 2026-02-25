OCV prevé que Hermosillo repunte en materia turística durante marzo y Semana Santa

Hermosillo, Sonora.- Hermosillo se prepara para un repunte en la actividad turística durante marzo y el periodo de Semana Santa, impulsado por la realización de diversos eventos y el incremento en la movilidad de visitantes.

Francisco García Karam, presidente de la Oficina de Convenciones y Visitantes en Hermosillo (OCV), informó que hoteles, restaurantes y prestadores de servicios anticipan mayor demanda, especialmente en fines de semana y fechas clave, lo que podría reflejarse en un aumento en la ocupación y en la derrama económica local.

"Se tiene una agenda activa de encuentros, actividades deportivas y reuniones que atraerán visitantes de distintos puntos del país. Obviamente el punto de Bahía de Kino es donde se espera la presencia en esas fechas de miles de visitantes", afirmó.

El presidente de la OCV señaló que, además del turismo de negocios, se espera la llegada de familias que aprovechan el periodo vacacional para visitar la ciudad y sus alrededores.

Fuente: Tribuna del Yaqui