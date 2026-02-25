Guaymas, Sonora.- Luego de varios muestreos realizados y tomarse una serie de acciones para evitar problemas de contaminación, la Comisión Estatal de Protección contra Riesgos Sanitarios de Sonora (Coesprisson) presentó resultado favorable en las pruebas de laboratorio de microbiología realizadas a la playa El Veneno, en Miramar.

De esta manera, y de acuerdo con el informe emitido por el Laboratorio Estatal de Salud Pública en la muestra de agua de mar, se determinó un nivel de 41 NMP/100 mL de enterococos, indicador utilizado para medir la calidad sanitaria del agua en playas de uso recreativo.

Ante lo anterior, el resultado se encuentra dentro de los parámetros permitidos por la normativa vigente, lo que indica que actualmente la playa se mantiene en condiciones aptas para la actividad recreativa, sin riesgo para los bañistas.

En el caso de playa San Francisco, en San Carlos, que junto con la de El Veneno fue declarada no apta para la actividad recreativa en diciembre, aún no se tienen los resultados del más reciente monitoreo.

Playa en Miramar en Guaymas es declarada ya apta para actividad recreativa

Fuente: Tribuna del Yaqui