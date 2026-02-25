Realizarán congreso estatal de salud y bienestar humano-animal en Guaymas

Guaymas, Sonora.- Con una serie de conferencias, talleres y otras actividades, el próximo sábado 28 de este mes se realizará en este puerto el Congreso Estatal 2026 'Salud, Bienestar y Protección Humano-Animal', el cual va dirigido a todo el público, cuyo acceso será completamente gratuito.

El evento es organizado por el patronato Gestión Social A.C., que aglutina a varias organizaciones de animalistas, y la Cámara Nacional de Comercio (Canaco), que tendrá como sede el edificio de este organismo camaral, ubicado en calle 20 y avenida 7, en el sector centro.

Iván Armenta García, presidente del patronato Gestión Social A.C., informó que este congreso reunirá a veterinarios y especialistas en bienestar animal, protección de fauna silvestre, entrenamiento canino y profesionales en el marco legal en la materia.

Precisó que el congreso consta de un programa que va a dar inicio a las 9:30 horas con el registro de participantes, y se extenderá hasta las 18:00 horas, lapso en el cual se van a estar abordando interesantes temas.

Fuente: Tribuna del Yaqui