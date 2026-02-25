Sonora reduce más del 94% de su sequía en un año; seis municipios permanecen en alerta, señala Conagua

Hermosillo, Sonora.- De acuerdo con datos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), entre el 15 de febrero de 2025 y el 15 de febrero de 2026, el estado de Sonora redujo su sequía de manera significativa en más de un 94 por ciento; según el reporte del Monitor de Sequía del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el cual se actualiza cada 15 días, el año anterior en esta misma fecha, el 100 por ciento del territorio estatal tenía niveles graves de sequía severa y sequía excepcional.

Regiones del centro y sur de Sonora como Cajeme, Quiriego, Guaymas y Empalme eran algunos de los municipios más impactados por la falta de lluvias y se consideraban zonas con mayor afectación. Sin embargo, al 15 de febrero del 2026, un informe muestra un panorama mucho más favorable, ya que el 94 por ciento del estado se encuentra fuera de riesgo, mientras que solo el seis por ciento presenta algún grado de sequía.

Conagua: Sonora reduce más del 94% de su sequía en un año; seis municipios permanecen en alerta

Del porcentaje mencionado anteriormente, cuatro de los municipios se encuentran en grado moderado, mientras que dos están en nivel severo, lo que representa una disminución considerable en comparación con los resultados del año anterior. Las zonas donde aún persiste la problemática son Agua Prieta, Nogales, Sáric, Altar, Caborca y Plutarco Elías Calles; de estos, únicamente Caborca y Plutarco Elías Calles registran niveles de sequía severa, mientras que el resto se mantiene en condición moderada.

La disminución de la sequía en Sonora se atribuye a la temporada de lluvias y ciclones del pasado 2025, que incluyó ocho ciclones tropicales, 40 ondas tropicales y el Monzón de Norteamérica, así como a la precipitación registrada en diciembre de 2025 y enero de 2026 generada por frentes fríos, corrientes en chorro polar y subtropical, además de tres tormentas invernales. Estas lluvias permitieron reducir las áreas con sequía de moderada a severa y eliminar zonas anormalmente secas.

Fuente: Tribuna del Yaqui