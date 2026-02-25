Sonora tendrá miércoles muy caluroso; revisa las temperaturas por municipio HOY 25 de febrero

Hermosillo, Sonora.- El clima en Sonora dará de qué hablar este miércoles 25 de febrero de 2026. Si tienes actividades al aire libre, traslados largos o trabajo en carretera, conviene que revises el pronóstico antes de salir. Se espera un contraste marcado entre mañanas frías en zonas altas y tardes con calor intenso en gran parte del estado. Tomar precauciones será clave para evitar golpes de calor o afectaciones por los vientos.

Así será el clima en Sonora este miércoles

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y datos presentados en el portal web Meteored.mx, una circulación anticiclónica en niveles medios y altos de la atmósfera se mantendrá sobre el noroeste del país, lo que favorecerá ambiente muy caluroso durante el día y presencia de vientos fuertes en la entidad. Además, el cielo permanecerá despejado en Sonora y no se prevén lluvias.

Así será el clima en Sonora este miércoles. Foto: Conagua

Durante la mañana el ambiente será fresco en la mayor parte del estado, con condiciones frías a muy frías en zonas serranas, donde incluso se esperan heladas. Las temperaturas mínimas oscilarán entre los 10 y 18°C dependiendo del municipio. En Agua Prieta el termómetro bajará a 10°C, en Heroica Nogales a 12, en Huatabampo a 12 y en Nacozari de García a 12. En Arivechi se esperan 15°C, en Magdalena de Kino 13 y en San Luis Río Colorado alrededor de 15 grados. Hermosillo iniciará el día con 18 grados y Ciudad Obregón con 14.

Hacia la tarde se presentará el cambio más importante. El ambiente será caluroso a muy caluroso, especialmente en el sur del estado. Hermosillo alcanzará una temperatura máxima de 38°C, una de las más altas de la jornada. En Ciudad Obregón se prevén 34°C, en Heroica Caborca 34, en San Luis Río Colorado 35 y en Magdalena de Kino 33. En Sonoyta se estiman 32 grados, en Heroica Guaymas 32, en Arivechi 32 y en Villa Pesqueira alrededor de 33. Incluso en municipios del norte como Heroica Nogales y Agua Prieta, el termómetro llegará a 29 y 28°C respectivamente.

El viento será otro factor relevante. Se pronostican corrientes del oeste y noroeste de entre 10 y 20 kilómetros por hora, con rachas que podrían alcanzar de 30 a 50 kilómetros por hora en distintas zonas del estado. Estas condiciones podrían generar tolvaneras en tramos carreteros.

Por la noche el ambiente volverá a tornarse templado a fresco, con descensos graduales de temperatura tras la puesta del sol, manteniéndose cielo despejado en todo el territorio sonorense.

En resumen, Sonora vivirá un miércoles estable y sin lluvias, pero con calor intenso por la tarde y rachas de viento considerables. ¡Disfruta de tu jornada!

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión Nacional del Agua (Conagua)