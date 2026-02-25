Hermosillo, Sonora.- El presidente municipal, Antonio 'Toño' Astiazarán Gutiérrez, anunció que la ciudad de Hermosillo contará con un moderno sistema de movilidad elaborado por talento local y confirmó los avances del prototipo de semáforos inteligentes que el Ayuntamiento instalará en 11 intersecciones del bulevar Antonio Quiroga durante su primera etapa; esto tiene como finalidad brindar estructura segura, modernidad y mejor movilidad.

'Toño' Astiazarán, junto a servidores públicos municipales y el presidente del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Sonora, Luar Petterson, realizó una visita a las instalaciones de la empresa Petterson & Petterson donde se elaboran estos prototipos modernos que integrarán inteligencia, cámara, pantalla, estructura sólida y un sistema de respaldo para mantener su operación ante interrupciones eléctricas.

"Hoy me presentaron el nuevo prototipo de un sistema de semáforos moderno que integrará tecnología de monitoreo en tiempo real para optimizar el tráfico. Desarrollado con talento local y en equipo con jóvenes universitarios, avanzamos con innovación hacia una ciudad más ágil y segura", mencionó Astiazarán.

'Toño' Astiazarán anuncia semáforos inteligentes y sistema moderno para mejorar movilidad en Hermosillo

El presidente municipal dio un largo y minucioso recorrido por las instalaciones, mientras saludaba al personal que labora en la empresa y, asimismo, conoció con más profundidad los avances técnicos del proyecto, el cual surgió como parte del programa Smart City Hackathon y avanza hacia su implementación como una solución tecnológica aplicada a la movilidad urbana.

"Se trata de un cambio total de estructuras que son modernas, cumplen con los requerimientos, van a tener más elementos de los que ya vemos actualmente en los semáforos, es decir, cámaras, pantallas, una mejor vista y sobre todo una modernidad", destacó Astarté Corro Ruiz, titular de la Dirección de Desarrollo de Infraestructura (DGDI).

Este proyecto inició como una propuesta por estudiantes del Instituto Tecnológico de Hermosillo de la carrera de Ingeniería en Sistemas, en Inteligencia Artificial y Biomédica; surgió en el Smart City Hackathon 2025, y tiene como propósito perfilar a la ciudad de Hermosillo como una de las primeras ciudades en México con un sistema de movilidad inteligente de desarrollo propio, con independencia tecnológica y capacidad de crecimiento sostenible.

Según Corro Ruíz, hoy en día existen nueve intersecciones semaforizadas sobre el bulevar Quiroga, en el tramo comprendido entre García Morales y Lázaro Cárdenas; con el objetivo de mejorar la movilidad en ese sector, estas serán modernizadas y, además, se incorporarán dos nuevos puntos semaforizados en la misma vialidad, también con tecnología actualizada.

A la supervisión también asistieron Carla Neudert Córdova, directora de la Agencia Municipal de Energía y Cambio Climático (AMECC); Ramón Corral, Oficial Mayor del Gobierno Municipal; Samuel Chenoweth, director de Vialidad y Semaforización de DGDI; y Guadalupe Lares Núñez, titular de la Unidad de Ciudad Inteligente del Ayuntamiento de Hermosillo.

Fuente: Tribuna del Yaqui