'Toño' Astiazarán anuncian la novena edición de la Muestra Gastronómica de San Pedro

Hermosillo, Sonora.- Con la participación de alrededor de 60 establecimientos locales y una expectativa de miles de asistentes, los días 7 y 8 de marzo se llevará a cabo la novena edición de la Muestra Gastronómica de San Pedro el Saucito.

El presidente municipal de Hermosillo, Antonio 'Toño' Astiazarán Gutiérrez, informó que el evento, impulsa la economía regional, fortalece el turismo y promueve la riqueza culinaria sonorense como parte de las estrategias de desarrollo local.

"La sede será la Telesecundaria 186, en un horario de 8:00 a 17:00 horas, donde familias hermosillenses y visitantes podrán degustar platillos tradicionales que destacan por su sazón, aroma e ingredientes característicos de la región, además de conocer productos artesanales y propuestas innovadoras", expuso.

Durante la presentación, en el Rancho Los Mezquites reconocido en 2025 como 'Establecimiento Distinguido', el alcalde resaltó la hospitalidad de la comunidad y el crecimiento que ha tenido el evento.

Recordó que en 2022 asistieron cerca de dos mil personas, mientras que en 2025 la cifra se elevó a aproximadamente 18 mil visitantes en dos días, reflejo del posicionamiento que ha logrado esta muestra como referente gastronómico.

"Previo a la muestra, los participantes completaron siete capacitaciones sobre redes sociales, finanzas, manejo higiénico de alimentos, primeros auxilios y fotografía gastronómica, con el objetivo de fortalecer sus negocios y profesionalizar el servicio que brindan", declaró.

Finalmente, el alcalde de Hermosillo mencionó, que también estará disponible el Pasaporte Gastronómico de San Pedro, vigente hasta marzo de 2027

El programa de la muestra 2026 contempla Expo Vacaciones con 13 turoperadores, rifas y concursos como Mejores Frijoles, Mejores Chilaquiles, Mejor Gallina Pinta y la Tortilla de Agua más Grande, además de un reto universitario con ingredientes sorpresa.

Para está edicion de la muestra gastronomica se espera una afluencia de no menos de 20 mil asistentes.

Desde Rancho Los Mezquites, establecimiento distinguido, nos da mucho gusto invitarlos a la 9na Muestra Gastronómica de San Pedro el próximo 7 y 8 de marzo.



— Antonio Astiazarán (@tonoastiazaran) February 25, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui