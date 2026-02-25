Hermosillo, Sonora.- La Universidad de Sonora (Unison) y el Sindicato de Trabajadores Académicos (Staus), en cumplimiento de la normatividad universitaria y del marco legal aplicable, dieron inicio formal a la mesa de negociación para la revisión salarial 2026, mediante el respeto, diálogo institucional y responsabilidad laboral como mecanismo legítimo para la construcción de acuerdos y con el fin de fortalecer la vida académica de la universidad.

La rectora Dena María Camarena Gómez, durante la apertura de los trabajos, señaló que la instalación de la mesa confirma el compromiso de ambas partes con el diálogo institucional mediante la negociación colectiva, ya que es un ejercicio de responsabilidad compartida. "Reconocemos el papel esencial que desempeña el personal académico en el cumplimiento de las funciones sustantivas como la docencia, investigación, extensión y vinculación. Su labor cotidiana sostiene el prestigio y la pertinencia social de nuestra institución", expresó la rectora.

Universidad de Sonora y Staus instalan mesa de negociaciones para la revisión salarial 2026

Asimismo, recalcó que este proceso es mediante respeto, apertura y sentido de realidad, pues se sabe tanto de la legítima aspiración de mejora salarial de la planta académica como del contexto presupuestal actual y, con gestión, diálogo, buena voluntad y responsabilidad financiera, como resultado de estas negociaciones se llegará a buenos términos. "Confiamos en que, a través de un intercambio serio, técnico y constructivo, lograremos acuerdos que contribuyan a preservar la estabilidad laboral y la fortaleza institucional que nuestra comunidad universitaria se merece", aseguró Camarena Gómez.

Por otra parte, el secretario general del Staus, Cuauhtémoc Nieblas Cota, mencionó que para la base académica el tema salarial es uno de los asuntos más sensibles, así como impuestos sobre renta, entre otros. Por su lado, el secretario de Trabajo en Sonora, David Fernando Soto Alday, comentó la importancia de este proceso para el gobierno del estado, ya que existe un interés institucional para que esta revisión se desarrolle de manera ordenada.

La comisión negociadora por parte de la Unison estará integrada por Guillermo Cuamea Cruz, secretario general administrativo; Enrique Bolado Martínez, secretario general académico; Rafael Ramírez Villaescusa y Verónica Yolanda Hernández Castro, de la abogacía general; Alma Teresita del Niño Jesús Velarde Mendívil, Martín de Jesús Manosalvas Leyva y Miriam Mendívil Félix, de la dirección de recursos humanos.

También, María Guadalupe Alpuche Cruz, coordinadora general de la Facultad Interdisciplinaria de Humanidades y Artes; Félix Ayala Álvarez, jefe del Departamento de Ciencias Administrativas y Agropecuarias campus Santa Ana; Agustín Brau Ávila, coordinador general de la Facultad Interdisciplinaria de Ingeniería, así como Luis Alberto Zamora Álvarez, jefe del Departamento de Ciencias Químico Biológicas y Agropecuarias campus Navojoa y Jesús Moreno Durazo, director de Comunicación.

Por parte del Sindicato de Trabajadores Académicos, estará conformada por Cuauhtémoc Nieblas Cota, secretario general; Selene América Flores Salazar, secretaria interior; Vilma Yasmín Cha Moreno, secretaria de Trabajo y Conflictos, así como integrantes de la comisión negociadora; y en la instalación de la mesa negociadora también estuvieron presentes Rodolfo Basurto Álvarez, titular de la Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior del estado; Diego Encinas León, asesor del secretario de Educación y Cultura; y David Leyva Castillo, director de Asuntos Jurídicos de la subsecretaría de Concertación Social.

Fuente: Tribuna del Yaqui