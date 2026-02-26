Alfonso Durazo realiza gira de trabajo en el noroeste de Sonora para entregar beneficios de campo, salud y educación

Hermosillo, Sonora.- En su gira de trabajo por varios municipios del noroeste de Sonora, el gobernador Alfonso Durazo Montaño llevó beneficios en materia de campo, salud y educación, además de apoyos a mujeres y atención directa a familias, así como infraestructura hidroagrícola.

Para ampliar el acceso a la educación, en Oquitoa el mandatario estatal, acompañado del alcalde Samuel Chaira Federico, anunció que en abril próximo arranca la construcción de una extensión de la Universidad Tecnológica de Hermosillo, en Altar, en la que se invertirán 10 millones de pesos para recibir a 400 jóvenes de la región; además, se les otorgará una beca mensual de dos mil pesos a cada estudiante. Dicho anuncio se realizó durante la entrega de una ambulancia que había solicitado la población hace más de 15 años.

En esta comunidad se llevó a cabo la Feria de Servicios Sonora Atiende, estrategia que concentra dependencias estatales para brindar atención directa, canalización inmediata y solución ágil a las solicitudes ciudadanas.

Hoy estamos en recorrido por los municipios de Caborca, Oquitoa, Átil, Tubutama y Sáric, trabajando y atendiendo de cerca a nuestras comunidades.#SonoraSeTransforma #tierradeoportunidades pic.twitter.com/UhiAMthFpm — Alfonso Durazo (@AlfonsoDurazo) February 26, 2026

"Tenemos un gobierno sensible a las necesidades de la gente y, si bien no se pueden resolver todos los problemas de un día para otro y mucho menos al mismo tiempo, la verdad es que tenemos un respaldo extraordinario del Gobierno Federal; lo tuvimos durante la etapa del presidente Andrés Manuel López Obrador y ahora con nuestra queridísima presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, estos programas son parte del segundo piso de la Cuarta Transformación", externó el mandatario estatal.

Como parte de la agenda de trabajo, en Átil el gobernador Durazo, junto a Juan Francisco Calderón Méndez, supervisó la entrega de obras del Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola, en concurrencia con la Comisión Nacional del Agua, que incluyó equipamiento de pozo, electrificación y construcción de línea de conducción en el Ejido Átil, fortaleciendo la productividad agrícola y el acceso al agua.

En el mismo municipio presidió el evento Bienestar para las Mujeres, donde dio el banderazo de salida a las Unidades Móviles del Gobierno del Estado 2026, operadas por la Secretaría de las Mujeres de Sonora. Estas unidades brindan atención psicológica, asesoría jurídica y gestión social en comunidades semiurbanas, rurales e indígenas sin acceso permanente a estos servicios. Además, entregó botiquines de bienestar menstrual del Instituto Sonorense de la Juventud (ISJ), con insumos que promueven la salud digna para las mujeres.

La gira continuó en Tubutama, con la entrega de 66 Becas Sonora de Oportunidades y útiles escolares a estudiantes de primaria, en compañía del presidente municipal Irabien Núñez. En Sáric, Durazo Montaño, junto al alcalde Edgardo Valenzuela, replicó el apoyo educativo con 45 becas y paquetes escolares, reforzando la permanencia escolar y la igualdad de oportunidades para niñas y niños de la región.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Gobierno de Sonora