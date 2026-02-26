Avanzan en 30% los trabajos de bacheo y pavimentación en el municipio de Navojoa

Navojoa, Sonora.- De acuerdo a las estadísticas de la Secretaría de Infraestructura Urbana y Ecología (SIUE), hasta el momento el Ayuntamiento de Navojoa ha logrado un avance del 30 por ciento en cuanto a los trabajos de bacheo y pavimentación en la ciudad; una de las principales demandas de la ciudadanía.

El último informe por parte de SIUE reveló que hasta el mes de febrero se logró un avance de cinco mil 357 metros cuadrados de bacheo y pavimentación, principalmente en el primer cuadro de la ciudad; y aunque el progreso aún es poco, las autoridades confían en que durante los próximos meses las mejoras de las calles avanzarán con mayor fluidez.

Jorge Alberto Elías Retes, presidente municipal de Navojoa, detalló que durante los primeros dos meses del año, se han iniciado al menos 20 obras de bacheo y pavimentación en la cabecera municipal, donde destaca la recarpetización de las avenidas Mariano Jiménez y Guillermo Chávez, así como algunas calles de la colonia Mocúzarit.

Tenemos muchas obras activas y las estamos supervisando para garantizar la calidad y los resultados. Somos conscientes de que aún nos queda mucho por hacer, pero no nos detenemos", indicó.

Las autoridades precisaron que el objetivo para este 2026, será la pavimentación de 300 metros lineales diarios, lo cual representará hasta nueve kilómetros lineales al mes. Sin embargo, para ello se deberá insistir en la compra de maquinaria, así como de una planta de asfalto.

El trabajo es constante, hay una lista de acciones prioritarias y lo vemos en diferentes calles… El alcalde ha hecho gestiones muy importantes, se está invirtiendo en maquinaria y pronto se dará conocimiento de lo que viene para Navojoa; son noticias muy buenas que ayudarán a resolver esta problemática", puntualizó Federico Llamas Aréchiga, regidor.

