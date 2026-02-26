Cabildo de Cajeme aprueba que el Cedar lleve el nombre de la medallista paralímpica Esther Rivera Robles

Ciudad Obregón, Sonora.- Este jueves 26 de febrero de 2026, las y los integrantes del cuerpo colegiado de Cajeme expresaron su acuerdo unánime en el marco de la Sesión Abierta y Pública del Ayuntamiento, para que, en reconocimiento a su trayectoria deportiva, el Centro Deportivo de Alto Rendimiento (Cedar) lleve el nombre de la destacada medallista paralímpica cajemense Esther Rivera Robles.

Esta propuesta destinada a asignar el nombre de 'Esther Rivera Robles' al Cedar, fue expuesta y presentada por el coordinador del Deporte Paralímpico Cajeme, y esposo de la atleta sobre silla de ruedas, Cecilio Arsenio Castro Molina, quien ante el cabildo expuso el currículo deportivo de quien pusiera en alto el nombre de Cajeme, Sonora y de México en múltiples competencias internacionales; asimismo, durante la sesión, el alcalde Javier Lamarque destacó que la propuesta ya contaba con un dictamen favorable de la Comisión del Deporte.

Cabildo abierto aprueba que el Cedar lleve el nombre de la medallista paralímpica Esther Rivera Robles

Rivera Robles obtuvo destacados logros, tales como Medallas de Oro y Récord Paralímpico impuesto en Atenas, 2004, Medalla de Oro en Juegos Parapanamericanos en Mar de Plata, Argentina 2003, Medalla de Oro y Récord Mundial en Campeonato Mundial en Silla de Ruedas celebrado en Assen, Países Bajos en 2006, por mencionar algunos de los triunfos conquistados a lo largo de 12 años de carrera deportiva.

Posteriormente a la significativa asignación, el presidente municipal Javier Lamarque expresó el orgullo que es para Cajeme el contar con una atleta tan destacada, haciendo énfasis en que sus logros ameritan la distinción que hoy aprueba el pleno de cabildo para que el Cedar lleve por nombre 'Centro de Alto Rendimiento Esther Rivera Robles'. "Creo que aquí no hay mucho que discutir, incluso ya existe un dictamen de la comisión del deporte favorable a esta propuesta, así que lo único que vamos a hacer es formalizar lo que en justo reconocimiento mereces", expresó el alcalde.

La medallista internacional, también reconocida en 2004 como la Mujer Deportiva del Año premiada por la revista Glamour en español; entronización al Salón de la Fama del Deportista Sonorense 2025, entre otros premios, mencionó que no es muy dada al autoelogio, pero que para que se logren las cosas en todos los ámbitos hay que demostrar que se trabaja con la camiseta bien puesta. "Yo siempre he dicho que cuando se tiene voluntad y se quieren lograr las cosas, hay que ponerse la camiseta y hacerlo lo mejor, y eso es lo que siempre hice, ponerme la camiseta de mi querido Cajeme, de Sonora y México", expresó Esther Rivera Robles.

Fuente: Tribuna del Yaqui