'Cajeme, Cómo Vamos' presenta encuesta 2025 sobre percepción ciudadana y servicios públicos

Ciudad Obregón, Sonora.- Los resultados de la encuesta anual 2025 sobre la percepción ciudadana en diversos temas de la sociedad los presentó la asociación civil 'Cajeme Cómo Vamos'. Mediante rueda de prensa, los integrantes de ese observatorio ciudadano detallaron con cifras desglosadas el sentir de las y los cajemenses en temas como la seguridad pública, el estado de las calles, entre otras necesidades y servicios básicos.

Marco Iván Márquez, director de CCV, recordó que esta fue la sexta encuesta de percepción ciudadana que aplican como asociación.

Cómo saben, son mil encuestas para que la ciudadanía nos diga qué siente, qué piensa y cuál es su opinión sobre los temas más relevantes en el municipio y que impactan en la calidad de vida de los habitantes de Cajeme", detalló.

Según los resultados, en el tema de los servicios públicos, los tres principales calificados son la recolección de basura, el sistema de agua potable y el alumbrado público.

Los retos regularmente son en el tema de drenaje y alcantarillado, que han sido una de las problemáticas más importantes en el 2025, y el tema de calles y pavimentaciones es el servicio público peor evaluado en esta ocasión, alcanzando cifras alarmantes", subrayó.

Destacó que hay servicios que muestran muy buena aceptación entre la ciudadanía, mientras otros como los antes mencionados no lo son tanto.

La seguridad

Según el director de CCV, en el tema de la seguridad pública detectaron datos interesantes y algunas áreas de oportunidad. "Todavía seguimos percibiendo a Cajeme como un municipio inseguro; en esta ocasión el 70 por ciento de la ciudadanía lo percibe como inseguro, pero digamos que del lado positivo consideramos que va en mejoría la percepción de inseguridad; en los últimos seis años se va reduciendo la cifra de gente que piensa eso", recalcó.

