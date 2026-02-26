Ciudad Obregón realiza campaña gratuita de esterilización y vacunación de mascotas

Ciudad Obregón, Sonora.- Para promover la propiedad responsable de mascotas, se realizó una campaña de esterilización masiva y completamente gratuita en Ciudad Obregón.

Yarelli Murillo, coordinadora de la Dirección de Salud Municipal, explicó que fueron cientos de personas las que acudieron con sus mascotas a esterilizar a la jornada.

Detalló que se realizaron esterilizaciones para perros y gatos no lactando, ni en celo, ni embarazo. "También se brindó el servicio de vacunación completamente gratuito; para los animales que se esterilizan, se pueden vacunar también, incluso para los que nada más venían por la vacuna; contamos con el servicio de drive-thru", comentó.

Por su parte, el alcalde de Cajeme, Javier Lamarque Cano, también estuvo presente, asegurando que es fundamental prevenir enfermedades transmitidas por vector mediante las vacunas y combatir la sobrepoblación animal con las esterilizaciones. "Este tema de la vacuna antirrábica también es importantísimo que los dueños la apliquen", comentó.

Fuente: Tribuna del Yaqui