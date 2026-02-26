Clima Hermosillo HOY 26 de febrero: Prevén CALOR de 39°C y cielo despejado este JUEVES

Hermosillo, Sonora.- Antes de salir de casa este jueves 26 de febrero de 2026, conviene revisar el pronóstico del clima completo en Hermosillo, ya que el calor subirá más de lo que muchos esperan y el viento tendrá rachas importantes por la tarde. Si tienes actividades al aire libre o debes conducir largas distancias, esta información te ayudará a tomar precauciones desde temprano.

Así estará el clima en Hermosillo este jueves

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el portal Meteored.mx, el clima en Hermosillo será mayormente despejado durante todo el día, con ambiente caluroso por la tarde y viento moderado del norte. Las primeras horas del día iniciarán con cielo completamente despejado. A las 05:00 horas el termómetro marcará 24°C, con sensación térmica de 25°C y viento del norte entre 16 y 33 kilómetros por hora.

Así será el clima en Hermosillo este jueves. Foto: Conagua

A las 06:00 horas la temperatura bajará ligeramente a 23°C, con sensación de 24. El viento seguirá del norte, entre 14 y 30 kilómetros por hora. Para las 08:00 horas continuará el cielo soleado y la temperatura regresará a los 24°C. El índice UV se mantendrá bajo en la mañana, por lo que no será necesario uso de protector solar en esas primeras horas. El aumento más fuerte de temperatura llegará al mediodía.

A las 11:00 horas el ambiente será completamente soleado con 33°C y sensación térmica de 31. El índice UV subirá a nivel medio, con valor 5, por lo que se recomienda protección solar si vas a exponerte. El punto más alto del día será alrededor de las 14:00 horas, cuando el termómetro alcanzará los 39°C, con sensación térmica de 36°C. El índice UV será alto, con valor 6. Además, se prevén rachas de viento del norte entre 22 y 47 kilómetros por hora.

Hacia las 17:00 horas la temperatura seguirá elevada, alrededor de 38°C, con sensación de 35. Aunque el índice UV descenderá, el calor continuará intenso. Para las 20:00 horas el cielo permanecerá despejado y la temperatura descenderá a 33°C, con sensación de 31. El viento cambiará ligeramente al noroeste, con velocidades de 20 a 37 kilómetros por hora. A las 23:00 horas el termómetro marcará 30 grados, con sensación de 28, y el viento volverá a predominio del norte entre 19 y 36 kilómetros por hora.

Para las próximas tres horas, se pronostican Vientos fuertes con Rachas de 40 a 60 km/h, en el norte, sur y sureste de México; además de la PenínsulaDeYucatán.



— CONAGUA Clima (@conagua_clima) February 26, 2026

En resumen, Hermosillo tendrá un jueves soleado, caluroso por la tarde y con viento constante durante gran parte del día. ¡Toma precauciones!

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión Nacional del Agua (Conagua)