¿Cómo estará el CLIMA en Sonora HOY? Reporte de temperaturas municipio JUEVES 26 de febrero

Hermosillo, Sonora.- Si hoy, jueves 26 de febrero de 2026, vas a salir temprano, cruzar carretera o pasar varias horas al aire libre en el estado de Sonora, conviene que revises el pronóstico del clima antes de organizar tu día. El calor volverá a intensificarse por la tarde y el viento tendrá rachas fuertes en distintas zonas del estado, por lo que tomar precauciones será clave este penúltimo día de la semana.

Así será el clima en Sonora HOY jueves

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) e información del portal web Meteored.mx, el clima en Sonora será mayormente estable, con cielo parcialmente nublado y sin probabilidad de lluvia. La jornada comenzará con ambiente fresco a templado, frío en las zonas serranas, pero evolucionará hacia condiciones calurosas y en algunos municipios muy calurosas conforme avance el día.

Así será el clima en Sonora este jueves. Foto: Conagua

Durante la mañana, ciudades del norte y noroeste como San Luis Río Colorado y Sonoyta registrarán temperaturas mínimas alrededor de 16°C, mientras que en Heroica Nogales se espera una mínima cercana a los 13°C y en Agua Prieta alrededor de 11°C, con ambiente frío al amanecer. En la zona serrana y municipios como Nacozari y Arivechi, el termómetro oscilará entre los 13 y 16°C en las primeras horas.

En la región centro, Hermosillo iniciará el día con una mínima cercana a los 23°C, mientras que Villa Pesqueira marcará alrededor de 17°C. En el sur del estado, Ciudad Obregón amanecerá con 16°C y Huatabampo con aproximadamente 14°C. En la zona costera, Puerto Peñasco tendrá mínima de 16°C y Guaymas comenzará con valores cercanos a 20°C. Para la tarde se prevé un aumento significativo de temperatura. Hermosillo alcanzará una máxima de 40°C, posicionándose entre los municipios más calurosos.

Guaymas llegará a 37°C y Ciudad Obregón a 36°C. Heroica Caborca también registrará alrededor de 36°C, mientras que San Luis Río Colorado alcanzará 35 grados. En Magdalena de Kino se esperan hasta 34°C, en Heroica Nogales 29 grados y en Agua Prieta alrededor de 30°C. Huatabampo rondará los 30 grados y Puerto Peñasco se mantendrá más templado con máximas cercanas a 27°C.

uD83DuDEA9??uD83CuDF2B?uD83CuDF0APara las próximas tres horas, se pronostican #Vientos fuertes con #Rachas de 40 a 60 km/h, en el norte, sur y sureste de #MéxicouD83CuDDF2uD83CuDDFD; además de la #PenínsulaDeYucatán.



uD83EuDD13Más información en las imágenesuD83DuDC47 pic.twitter.com/3uHw418Aq7 — CONAGUA Clima (@conagua_clima) February 26, 2026

El ambiente será caluroso a muy caluroso durante la tarde, especialmente en el centro y sur del estado. Además, se pronostica viento del oeste y noroeste de 20 a 30 kilómetros por hora, con rachas que podrían alcanzar entre 40 y 60 kilómetros por hora en Sonora, lo que podría generar tolvaneras en tramos carreteros y reducir la visibilidad en zonas abiertas.

Por la noche, las temperaturas comenzarán a descender gradualmente, manteniendo un ambiente templado en la mayor parte del estado y más fresco en zonas montañosas. No se esperan lluvias, por lo que el cielo permanecerá parcialmente nublado a despejado.

¡Disfruta de tu día!

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión Nacional del Agua (Conagua)