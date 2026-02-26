Diputados de oposición presentan denuncias por presuntas irregularidades en el Congreso de Sonora

Hermosillo, Sonora.- Diputadas y diputados de Movimiento Ciudadano, el Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido Revolucionario Institucional (PRI) presentaron denuncias ante la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Sonora, el órgano interno de control, entre otras instancias, por supuestas inconsistencias en los procesos legislativos.

El diputado del Partido Revolucionario Institucional Emeterio Ochoa explicó que entre las inconsistencias de la mayoría fue presentar documentos falsos para su votación, como en el caso de la ley de ingresos y egresos de Hermosillo del 2026.

"Entonces, en ese lapso del Congreso al Boletín Oficial, pues decretaron, hicieron una legislación unilateral, entonces eso es muy claro del ejercicio y la facultad que tenemos las diputadas y los diputados, las comisiones, que se defina; está muy clara la ley".

Por su parte, la diputada de Movimiento Ciudadano Gabriela Félix denunció que las minutas de leyes federales, en Sonora, se votaron sin el consentimiento de una comisión, ni foros de Parlamento Abierto.

Las acciones legales fueron presentadas en tres vías:

Ante la Fiscalía Anticorrupción, por la posible comisión de un delito relacionado con la modificación de artículos en la Ley de Ingresos de Hermosillo.

Ante la Contraloría Interna del Poder Legislativo, por presuntas faltas administrativas graves.

Ante el Tribunal Electoral correspondiente, por la posible vulneración de derechos político-electorales de legisladores de oposición.

Dato

122 reformas, decretos, iniciativas y acuerdos se han aprobado en el Congreso del Estado, donde se incluyen las minutas de leyes federales para aplicarse en Sonora.

#Hermosillo | Denuncian diputados de oposición en el Congreso del Estado, violaciones en el proceso legislativo para la aprobación de diferentes leyes uD83DuDDE3? pic.twitter.com/PPDsfVcyWg — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) February 26, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui