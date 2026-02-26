Navojoa, Sonora.- Este miércoles 25 de febrero de 2026, el presidente municipal de Navojoa, Jorge Alberto Elías Retes, hizo entrega de equipamiento táctico a la Comisaría de Seguridad Pública Municipal; con el objetivo de reforzar la operatividad de la corporación, fortalecer la seguridad física del personal y tener una mayor eficiencia operativa, el Gobierno de Sonora envió 40 chalecos balísticos y 40 fornituras.

El alcalde mencionó la relevancia de estas acciones, ya que es importante que los agentes cuenten con el instrumental y capacitación requeridos para brindarles a los navojoenses un servicio de suma calidad, además de destacar la importancia de la protección a la integridad física de la seguridad municipal en el cumplimiento diario de sus labores; esto en el marco de los esfuerzos y compromisos con el estado del gobernador Alfonso Durazo Montaño.

Elías Retes entrega fornituras y chalecos balísticos a seguridad municipal de Navojoa

"Nuestra meta es dotarles de lo que necesiten para mantener vigilados y atendidos todos los sectores de la ciudad y comunidades rurales, dar una respuesta mucho más rápida a los llamados de auxilio; pronto van a llegar 12 patrullas y 15 motocicletas nuevas", manifestó Elías Retes, en presencia de los regidores Carlos Cota y Socorro Valenzuela, que atestiguaron la entrega.

Por otra parte, Lázaro Ariel Parra Portillo, comisario de Seguridad Pública, agradeció de manera entusiasta el firme apoyo que han brindado en el constante y cumplido equipamiento táctico el presidente Elías Retes y el gobernador Durazo Montaño; y no solo eso, también mencionó acciones como el aumento de parque vehicular, capacitación y certificación de los elementos, quienes en retribución deben conducirse con eficiencia, disciplina y respeto pleno a los derechos humanos.

Fuente: Tribuna del Yaqui