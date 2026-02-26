Expo Empleo 2026 reunirá empresas y buscadores en Hermosillo; gobierno invita a Octava Edición

Hermosillo, Sonora.- El Ayuntamiento de Hermosillo anunció la realización de la Expo Empleo 2026, Octava Edición, como parte de las acciones para fortalecer el mercado laboral local y facilitar la colocación de personas en empleos formales, mediante la vinculación directa entre empresas y buscadores de trabajo.

El director de la Agencia Municipal de Desarrollo Económico, Oscar Gastélum, informó que el evento se llevará a cabo el próximo 11 de marzo en coordinación con Canacintra Hermosillo y dependencias estatales.

"En esta edición se prevé la participación de más de 30 empresas y una asistencia aproximada de mil personas interesadas en integrarse al sector productivo", comentó.

El funcionario recordó que el municipio ha realizado siete ferias del empleo, con cerca de 230 empresas participantes y más de dos mil asistentes, lo que ha permitido generar oportunidades laborales y fortalecer la competitividad del talento en la capital sonorense.

#Hermosillo | Anuncia la agencia municipal de desarrollo económico y Canacintra Hermosillo la Expo Empleo 2026 el próximo 11 de marzo uD83DuDDE3? pic.twitter.com/C5KeBqcnAX — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) February 26, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui