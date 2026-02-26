Gobierno de Cajeme expone resultados en seguridad de 2021 a 2026; sacan de las calles más de 100 mil dosis de droga

Ciudad Obregón, Sonora.- A través de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM), el Gobierno Municipal de Cajeme dio a conocer los resultados significativos que se obtuvieron durante el periodo comprendido de 2021 a 2026, como resultado del fortalecimiento operativo, la coordinación interinstitucional y la ejecución de estrategias centradas en la prevención y combate a delitos de alto impacto, todo lo anterior por instrucciones del alcalde Javier Lamarque Cano.

El secretario de SSPM, Claudio Cruz Hernández, dio un informe oficial en el que asegura que del 2021 hasta el día de hoy, se han registrado exitosos resultados en comparación con el periodo 2018-2021, como lo son el aseguramiento de drogas, con 191 mil 572 dosis de cristal y 98.366 kilogramos, tres mil 867 dosis de marihuana y 338.652 kilogramos, 21 dosis de cocaína y 2.2 kilogramos, 71 dosis de otras sustancias durante el periodo 2021-2024; mientras que en la presente administración se han decomisado 10 mil 536 dosis de cristal, tres mil 724 dosis de marihuana y 800 gramos, 26 dosis de cocaína y 31 dosis de otras sustancias.

Gobierno Municipal de Cajeme expone exitosos resultados en seguridad ciudadana

Como parte de los operativos estratégicos, en el marco del decomiso de armas, se aseguraron 316 armas cortas y largas en el periodo 2021–2024 y 105 armas cortas y largas en 2024–2026. Esta acción contribuye a la prevención de delitos violentos y a la protección de la integridad de la ciudadanía. Asimismo, en la administración de Javier Lamarque, se tiene un registro de 87 personas detenidas por delitos federales, 973 por delitos del fuero común y mil 879 por faltas administrativas.

Por otro lado, por parte de la policía municipal se aseguraron 220 motocicletas, 260 vehículos y 11 mil 315 cartuchos del 2021 al 2024, mientras que en lo que va del 2024 a la fecha se han asegurado 2 mil 550 motocicletas, 178 vehículos y 3 mil 310 cartuchos. A lo que el Cruz Hernández también destacó que del 2024 a la fecha se han detenido a 161 personas por delitos federales, mil 615 por delitos del fuero común y mil 898 por faltas administrativas; esto como parte de los operativos de los tres órdenes de gobierno.

Como consecuencia de las acciones estratégicas de dichos operativos, se logró el aseguramiento de 323 armas cortas y largas, 12 mil 617 cartuchos de diversos calibres decomisados y drogas como cristal con 74 mil 648 dosis y 191.05 kilogramos, marihuana con 36 mil 968 dosis y 55.600 kilogramos, cocaína 160 dosis y 31 dosis de otras sustancias. Tres mil 750 motocicletas aseguradas, 358 vehículos asegurados, 669 máquinas tragamonedas sacadas de circulación y 136 cámaras de videovigilancia desinstaladas.

Para concluir, el presidente municipal Javier Lamarque Cano destacó orgullosamente que estos resultados exitosos reflejan el firme compromiso de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal y de las corporaciones estatales y federales para fortalecer la seguridad, además de impactar significativamente al cuidado y prevención de la ciudadanía, inhibir conductas delictivas y, lo más importante, dar la protección debida a las familias cajemenses.

Fuente: Tribuna del Yaqui