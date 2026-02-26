Hermosillo, Sonora.- Con el objetivo de impulsar el crecimiento personal y profesional de las mujeres, se realizó en Hermosillo la edición 2026 de Women Up!, un encuentro que reunió a emprendedoras, empresarias y profesionistas de distintos sectores en un espacio de aprendizaje, networking e inspiración.

El evento ofreció una agenda de dos días que combinó talleres prácticos, conferencias magistrales y paneles de discusión enfocados en temas como liderazgo, ventas, finanzas, Inteligencia Artificial (IA) y desarrollo personal.

El primer día se realizaron talleres simultáneos donde las asistentes pudieron elegir el tema de su interés, mientras que la segunda jornada estuvo dedicada a conferencias y actividades de integración.

Patricia Preciado, fundadora de Women Up! en la capital sonorense, comentó que fueron dos días de mucho trabajo que inició con cuatro talleres impartidos por especialistas en diferentes temas, en los que tomaron parte más de 350 emprendedoras del estado.

"Empezamos con cuatro talleres sobre temas diversos como neurociencia, sin ventas no hay paraíso, Inteligencia Artificial y hablar de finanzas sin miedo, donde las participantes aprendieron conceptos prácticos que pudieran aplicar en su vida diaria", indicó.

En la segunda jornada se ofrecieron las conferencias 'Fuerza donde estés parada', impartida por Rosemary Mtz; 'El camino hacia la cima', de Paola Becerra; y 'Domina cualquier escenario con tu voz', que ofreció Dalia Berman. Además, se presentó el panel 'Reinvéntate a cualquier edad', con Mariana Valle, Laura Loredo, Ana Paula Nacif y Jaris Muñoz.

Hermosillo: Emprendedoras, empresarias y profesionistas viven una experiencia de crecimiento personal en Women Up!

Fuente: Tribuna del Yaqui