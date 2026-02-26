¡Síguenos!
Conalep

Inauguran comedor escolar en Conalep plantel Nogales para beneficio de estudiantes

Con el comedor escolar en el Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Sonora (Conalep) se busca el bienestar del alumnado

El espacio ofrece un lugar digno donde los estudiantes podrán acceder a alimentos nutritivos Foto: Internet

Nogales, Sonora.- Con la apertura del nuevo comedor escolar en el Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Sonora (Conalep), plantel Nogales, se busca favorecer el desarrollo integral y mejor desempeño académico de estudiantes en condiciones de vulnerabilidad.

Este espacio representa un avance concreto en el bienestar del alumnado, al ofrecerles un lugar digno donde podrán acceder a alimentos nutritivos que también favorecen su salud alimentaria, al garantizarles una dieta sana y balanceada.

La directora general del Conalep Sonora, Luisa Cristina Rodríguez Ibarra, resaltó que dicho servicio se otorga con el firme compromiso de trabajar en beneficio del alumnado con mayor necesidad y que se ha identificado en situación vulnerable.

De esa manera, añadió, reciben un apoyo para que continúen con una educación de calidad y en óptimas condiciones, contribuyendo a disminuir la deserción escolar en los planteles; al mismo tiempo que se presta un servicio social a las familias.

Reconoció y agradeció el respaldo de DIF Sonora, cuya colaboración y compromiso hacen posibles acciones que impactan positivamente en la comunidad educativa del subsistema.

Fuente: Tribuna del Yaqui 

