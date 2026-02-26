Inauguran comedor escolar en Conalep plantel Nogales para beneficio de estudiantes

Nogales, Sonora.- Con la apertura del nuevo comedor escolar en el Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Sonora (Conalep), plantel Nogales, se busca favorecer el desarrollo integral y mejor desempeño académico de estudiantes en condiciones de vulnerabilidad.

Este espacio representa un avance concreto en el bienestar del alumnado, al ofrecerles un lugar digno donde podrán acceder a alimentos nutritivos que también favorecen su salud alimentaria, al garantizarles una dieta sana y balanceada.

La directora general del Conalep Sonora, Luisa Cristina Rodríguez Ibarra, resaltó que dicho servicio se otorga con el firme compromiso de trabajar en beneficio del alumnado con mayor necesidad y que se ha identificado en situación vulnerable.

De esa manera, añadió, reciben un apoyo para que continúen con una educación de calidad y en óptimas condiciones, contribuyendo a disminuir la deserción escolar en los planteles; al mismo tiempo que se presta un servicio social a las familias.

Reconoció y agradeció el respaldo de DIF Sonora, cuya colaboración y compromiso hacen posibles acciones que impactan positivamente en la comunidad educativa del subsistema.

Fuente: Tribuna del Yaqui