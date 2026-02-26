Javier Lamarque refrenda compromiso de trabajo conjunto y crecimiento de la empresa Radiall en Ciudad Obregón

Ciudad Obregón, Sonora.- El presidente municipal, Javier Lamarque Cano, sostuvo un encuentro de trabajo con Pierre Gattaz, presidente y propietario del corporativo Radiall, con quien intercambió proyectos que impacten de manera significativa a la empresa y a la sociedad cajemense. La reunión fue con el propósito de fortalecer lazos de mutua colaboración para el crecimiento productivo y la generación de más empleos de calidad, así como refrendar la disposición del gobierno municipal para contribuir al desarrollo de la planta industrial del sector aeronáutico de origen francés.

La planta Radiall de Ciudad Obregón cuenta con una trayectoria de 19 años en el municipio, además de ser la más grande de las 12 plantas con presencia a nivel mundial con las que cuenta el consorcio, y se dedica a fabricar partes y componentes electrónicos para la industria aeroespacial; la empresa cuenta con mil plazas laborales en Cajeme, las mismas que son de baja rotación, paz laboral y mano de obra calificada.

Pierre Gattaz mencionó con gran orgullo y satisfacción que no se equivocaron al elegir a Ciudad Obregón como plaza para expandir la industria, de modo que se ha obtenido un avance considerablemente grande, ya que pasaron de producir maquinados, cables coaxiales y cables ópticos a elaborar productos espaciales, aeronáuticos, arneses, antenas para defensa militar y productos para satélites, los mismos que son distribuidos a nivel mundial.

Lamarque manifestó que el municipio está conformado por gente trabajadora de paz, que es amigable y se esfuerza día con día para sacar adelante a su familia. Además, Cajeme es uno de los cinco municipios del país con más universidades; se cuenta con terrenos, agua para consumo humano y actividad industrial, carretera cercana a la frontera con Estados Unidos, vías férreas, aeropuerto internacional en proceso de ampliar su pista para recibir aviones de carga, y también mencionó el acuerdo con Claudia Sheinbaum Pardo para impulsar al municipio como polo de desarrollo, entre otros atractivos para la inversión.

"La proyección de crecimiento a cuatro años es una buena noticia para el desarrollo económico de Cajeme y para sus habitantes, pues representan nuevos empleos que se cristalizarán en corto plazo, por lo que refrendo mi compromiso de contribuir para que ese plan de desarrollo sea una realidad que beneficie tanto a sus empresas como a la sociedad en general; además, reitero que Cajeme sea el mejor aliado de Radiall", expresó el presidente municipal.

Durante la reunión, se comentaron temas relacionados con la llegada de Radiall a México a través de Nogales; sin embargo, cambió de sede a Ciudad Obregón en junio de 2007, dando como resultado la baja rotación de trabajadores, la calidad en la mano de obra a nivel de operadores, técnicos y universitarios, así como la amabilidad, entrega y sentido de pertenencia de las y los empleados, que ha contribuido a la continuidad y crecimiento de Radiall, que en 2011 se convirtió en la planta más grande del grupo al contar con 300 trabajadores, y se espera que para 2030 cuente con mil 537 empleos.

Fernando Cardozo, gerente general de Sonora S. Plan, guio el recorrido por la empresa, exponiendo los procesos de manufactura y capacidad productiva a Javier Lamarque, que tuvo como compañía a Pierre Gattaz, Maite Tristán, presidenta de Radiall en Norteamérica; el secretario de Desarrollo Económico, Fernando Durazo Picos; el presidente y la directora de Copreco, Mario Sánchez Ruíz y Karina Hinojosa.

