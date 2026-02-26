Jornada colectiva de matrimonios se realizará en Cajeme para formalizar uniones familiares

Ciudad Obregón, Sonora.- La Secretaría de Gobierno de Sonora, en coordinación con el sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), llevará a cabo el próximo 28 de febrero en el municipio de Cajeme una jornada colectiva de matrimonios, informó el subsecretario Edgar Sallard.

El subsecretario de Servicios de Gobierno indicó que estas acciones están encaminadas a formalizar y darle certeza jurídica a familias que ya están conformadas, pero que por alguna razón no han legalizado su unión.

Al respecto, la titular del DIF en Sonora, Lizeth Teresita Vázquez Ochoa, dio a conocer que el registro de las parejas inició el pasado 17 de febrero y concluye el próximo 10 de marzo.

Agregó además que la jornada de enlaces se llevará a cabo el 28 de marzo en las instalaciones del Centro Magno e indicó que, para mayores informes, los interesados pueden acudir al DIF municipal, cuyas oficinas se ubican en el palacio municipal.

Fuente: Tribuna del Yaqui