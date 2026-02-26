Oomapas de Navojoa concluye los arreglos del colector Centenario en el sector poniente

Navojoa, Sonora.- El Organismo Operador Municipal del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Navojoa (Oomapasn) informó la conclusión de los trabajos de rehabilitación en el colector Centenario, ubicado en el sector poniente de la ciudad.

Fue el pasado mes de octubre cuando la red de drenaje en el colector Centenario colapsó, provocando un enorme socavón en la zona; por lo que el área técnica del Oomapasn trabajó intensamente durante los últimos cuatro meses en fortalecer el sistema hidrosanitario de la ciudad.

Ha quedado concluida la primera parte de la obra del Colector Centenario, donde se realizó la instalación de tubería de 32 pulgadas de material corrugado; infraestructura que beneficiará directamente a los sectores oriente y poniente de la ciudad, ayudando a prevenir afloramientos de aguas negras y mejorar el flujo sanitario", indicó la paramunicipal.

Las autoridades puntualizaron que actualmente la obra se encuentra en la etapa de relleno y compactación de tierra, para posteriormente iniciar con los trabajos de pavimentación con carpeta hidráulica en el sector, debido a que es una de las vialidades más transitadas de la ciudad.

Fuente: Tribuna del Yaqui