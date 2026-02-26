¡Síguenos!
G Google News Fondo
Edición Impresa Suscríbete
CEPC

Participan autoridades de la CEPC en Sonora en Congreso Internacional de Protección Civil

Autoridades y personal de la Coordinación Estatal de Protección Civil participaron en el Congreso Internacional en Quintana Roo

Participan autoridades de la CEPC en Sonora en Congreso Internacional de Protección Civil
Asisten profesionales del sector, autoridades y especialistas en emergencias Foto: Internet

Playa del Carmen, Quintana Roo.- El encargado de despacho y director de Emergencias de la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC), Daniel Abraham Gámez Martínez, y personal de dicha dirección participan este jueves 26 de febrero en el Congreso Internacional de Protección Civil y Gestión de Riesgos y Desastres en Playa del Carmen, Quintana Roo.

Este evento se lleva a cabo del 25 al 27 de febrero de 2026, con el objetivo de fortalecer la cultura de prevención, la seguridad y la gestión de riesgos de desastres con 11 ponentes nacionales e internacionales.

Asisten profesionales del sector, autoridades y especialistas en emergencia, quienes intercambian conocimientos sobre Gestión Integral de Riesgos, fortalecer la seguridad, la salud y el orden en la ciudad, y preparar a la comunidad ante emergencias.

Con la participación de representantes de 13 países y 27 estados de México, entre ellos Sonora, en el Teatro de la Ciudad 'Xaman Há', se realiza el encuentro.

 

Fuente: Tribuna del Yaqui

Temas
Otras Noticias

¿Tienes una denuncia ciudadana que quieras reportar?

Envíanos tu mensaje y nuestros reporteros se acercarán al lugar de los hechos.

denunciaciudadana@tribuna.com.mx Haz clic y envía tu denuncia. Tu información será tratada con total confidencialidad.