Participan autoridades de la CEPC en Sonora en Congreso Internacional de Protección Civil

Playa del Carmen, Quintana Roo.- El encargado de despacho y director de Emergencias de la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC), Daniel Abraham Gámez Martínez, y personal de dicha dirección participan este jueves 26 de febrero en el Congreso Internacional de Protección Civil y Gestión de Riesgos y Desastres en Playa del Carmen, Quintana Roo.
Este evento se lleva a cabo del 25 al 27 de febrero de 2026, con el objetivo de fortalecer la cultura de prevención, la seguridad y la gestión de riesgos de desastres con 11 ponentes nacionales e internacionales.
Asisten profesionales del sector, autoridades y especialistas en emergencia, quienes intercambian conocimientos sobre Gestión Integral de Riesgos, fortalecer la seguridad, la salud y el orden en la ciudad, y preparar a la comunidad ante emergencias.
Con la participación de representantes de 13 países y 27 estados de México, entre ellos Sonora, en el Teatro de la Ciudad 'Xaman Há', se realiza el encuentro.
Fuente: Tribuna del Yaqui