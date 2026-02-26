Protección Civil de Sonora realiza Mesa Regional de Atención y Prevención a Incendios Forestales en Nacozari

Nacozari de García, Sonora.- La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) participó este jueves 26 de febrero en la Mesa Regional de Atención y Prevención de Incendios Forestales, realizada en Nacozari de García, con personal de la Dirección General y de la Dirección de Atención a Emergencias y Desastres, en conjunto con autoridades de los tres niveles de gobierno.

Las Mesas de Atención y Prevención de Incendios Forestales en Sonora se realizan para coordinar a las autoridades de los tres órdenes de gobierno con organismos técnicos y de apoyo, para la atención y prevención de los incendios forestales. Con estas mesas se busca establecer y actualizar protocolos operativos de prevención y atención inmediata, con base en diagnósticos de riesgo y experiencias de temporadas anteriores.

También se trabaja en integrar capacidades de respuesta entre dependencias como la Comisión Nacional Forestal (Conafor), Protección Civil Sonora, bomberos municipales, fuerzas de seguridad y brigadas de manejo de fuego, así como las fuerzas armadas, organizaciones ganaderas, rancheros y la sociedad civil en general, además de las diversas dependencias de los gobiernos federal, estatal y municipal.

A través de estas mesas también se establecen mecanismos para concientizar y coordinar acciones con la ciudadanía y sectores productivos (por ejemplo, ganaderos y agricultores), para reducir la incidencia de incendios forestales, ya que el 90 por ciento de estos se vincula a la realización de actividades humanas en entornos naturales.

Previo a la Mesa Regional en Nacozari, el miércoles se realizó la Mesa Regional de Atención y Prevención de Incendios Forestales en la ciudad de Nogales, en donde también se contó con una gran respuesta de sociedad civil, productores y los tres niveles de gobierno.

Fuente: Tribuna del Yaqui