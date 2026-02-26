¡Síguenos!
G Google News Fondo
Edición Impresa Suscríbete
ExpoGan

Ricky Martin se presentará en la Explanada de las Estrellas de la ExpoGan Sonora el 7 de mayo

Ricky Martin se presentará en la Explanada de las Estrellas el próximo 7 de mayo con su gira 'Ricky Martin Live' en la ExpoGan

Ricky Martin se presentará en la Explanada de las Estrellas de la ExpoGan Sonora el 7 de mayo
Ricky Martin se presentará en la Explanada de las Estrellas de la ExpoGan Sonora el 7 de mayo Foto: Internet

Hermosillo, Sonora.- El puertorriqueño Ricky Martin se presentará en la Explanada de las Estrellas de la ExpoGan Sonora el próximo 7 de mayo con su gira 'Ricky Martin Live' con éxitos como 'María', 'Livin' La Vida Loca' y 'The Cup of Life'.

En la rueda de prensa de la ExpoGan dieron a conocer que el 19 de abril será la manifestación y en este año se conservarán las promociones, como los lunes, la entrada es gratuita; martes de 2x1 y todos los días, adultos mayores y personas con discapacidad no pagan boleto, así lo anunció Juan Carlos Ochoa Valenzuela, presidente de la Unión Ganadera Regional de Sonora (UGRS).

También se dio a conocer que en el Teatro del Pueblo estará:

24 de abril

  • Liberación
  • Los Alegres de la Sierra
  • Braulio Mata

25 de abril

  • La Concentración
  • Grupo La Chispa

26 de abril

  • Los invasores de Nuevo León y los Ases de Durango

29 de abril

  • Experiencia Queen

1 de mayo

  • Tropicalísimo Apache

2 de mayo

  • Los Alameños de la Sierra
  • Contacto norte
Ricky Martin se presentará en la Explanada de las Estrellas de la ExpoGan Sonora el 7 de mayo
Ricky Martin se presentará en la Explanada de las Estrellas de la ExpoGan Sonora el 7 de mayo

3 de mayo

  • Bogueto

8 de mayo

  • El Fantamas
  • Zarpazo Felino

9 de mayo

  • Grupo Laberinto
  • Lorenzo de Monteclaro

10 de mayo

  • Los Freddy's
  • Los Apson
  • Los muecas
  • Grupo Libra

15 de mayo

  • German Lizarraga y Estrellas de Sinaloa
  • Grupo Juan Ortega

16 de mayo

  • Su Majestad La Brissa
  • Tigrillos

Explanada de las Estrellas

  • 7 de mayo Ricky Martin
  • 14 de mayo Herencia de Grandes y Deportados
  • 17 de mayo Eden Muñoz

Fuente: Tribuna del Yaqui

Temas
Otras Noticias

¿Tienes una denuncia ciudadana que quieras reportar?

Envíanos tu mensaje y nuestros reporteros se acercarán al lugar de los hechos.

denunciaciudadana@tribuna.com.mx Haz clic y envía tu denuncia. Tu información será tratada con total confidencialidad.