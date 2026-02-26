Ricky Martin se presentará en la Explanada de las Estrellas de la ExpoGan Sonora el 7 de mayo

Hermosillo, Sonora.- El puertorriqueño Ricky Martin se presentará en la Explanada de las Estrellas de la ExpoGan Sonora el próximo 7 de mayo con su gira 'Ricky Martin Live' con éxitos como 'María', 'Livin' La Vida Loca' y 'The Cup of Life'.

En la rueda de prensa de la ExpoGan dieron a conocer que el 19 de abril será la manifestación y en este año se conservarán las promociones, como los lunes, la entrada es gratuita; martes de 2x1 y todos los días, adultos mayores y personas con discapacidad no pagan boleto, así lo anunció Juan Carlos Ochoa Valenzuela, presidente de la Unión Ganadera Regional de Sonora (UGRS).

También se dio a conocer que en el Teatro del Pueblo estará:

24 de abril

Liberación

Los Alegres de la Sierra

Braulio Mata

25 de abril

La Concentración

Grupo La Chispa

26 de abril

Los invasores de Nuevo León y los Ases de Durango

29 de abril

Experiencia Queen

1 de mayo

Tropicalísimo Apache

2 de mayo

Los Alameños de la Sierra

Contacto norte

3 de mayo

Bogueto

8 de mayo

El Fantamas

Zarpazo Felino

9 de mayo

Grupo Laberinto

Lorenzo de Monteclaro

10 de mayo

Los Freddy's

Los Apson

Los muecas

Grupo Libra

15 de mayo

German Lizarraga y Estrellas de Sinaloa

Grupo Juan Ortega

16 de mayo

Su Majestad La Brissa

Tigrillos

Explanada de las Estrellas

14 de mayo Herencia de Grandes y Deportados

17 de mayo Eden Muñoz

