Ricky Martin se presentará en la Explanada de las Estrellas de la ExpoGan Sonora el 7 de mayo

Hermosillo, Sonora.- El puertorriqueño Ricky Martin se presentará en la Explanada de las Estrellas de la ExpoGan Sonora el próximo 7 de mayo con su gira 'Ricky Martin Live' con éxitos como 'María', 'Livin' La Vida Loca' y 'The Cup of Life'.
En la rueda de prensa de la ExpoGan dieron a conocer que el 19 de abril será la manifestación y en este año se conservarán las promociones, como los lunes, la entrada es gratuita; martes de 2x1 y todos los días, adultos mayores y personas con discapacidad no pagan boleto, así lo anunció Juan Carlos Ochoa Valenzuela, presidente de la Unión Ganadera Regional de Sonora (UGRS).
También se dio a conocer que en el Teatro del Pueblo estará:
24 de abril
- Liberación
- Los Alegres de la Sierra
- Braulio Mata
25 de abril
- La Concentración
- Grupo La Chispa
26 de abril
- Los invasores de Nuevo León y los Ases de Durango
29 de abril
- Experiencia Queen
1 de mayo
- Tropicalísimo Apache
2 de mayo
- Los Alameños de la Sierra
- Contacto norte
3 de mayo
- Bogueto
8 de mayo
- El Fantamas
- Zarpazo Felino
9 de mayo
- Grupo Laberinto
- Lorenzo de Monteclaro
10 de mayo
- Los Freddy's
- Los Apson
- Los muecas
- Grupo Libra
15 de mayo
- German Lizarraga y Estrellas de Sinaloa
- Grupo Juan Ortega
16 de mayo
- Su Majestad La Brissa
- Tigrillos
Explanada de las Estrellas
- 7 de mayo Ricky Martin
- 14 de mayo Herencia de Grandes y Deportados
- 17 de mayo Eden Muñoz
