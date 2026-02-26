¿Se va Claudio Cruz de la Seguridad Pública en Cajeme? El alcalde habla del tema; esto es lo que se sabe

Ciudad Obregón, Sonora.- El presidente municipal de Cajeme, Javier Lamarque Cano, explicó que es posible que en las próximas horas se dé a conocer el cambio del titular de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM), Claudio Cruz Hernández.
El cambio responde al sistema de rotación de mandos implementado por la Secretaría de Marina (Semar), dependencia a la que pertenece el actual funcionario, quien podría ser requerido para desempeñar funciones en otra región del país.
Detalló que será entre hoy jueves 26 de febrero y viernes 27 cuando se defina la situación del titular de Seguridad Pública, quien dijo que, debido a que ha generado buenos resultados en Cajeme, la dependencia federal estaría solicitando su incorporación a nuevas responsabilidades.
Lamarque Cano ha solicitado la permanencia del contraalmirante en el municipio; sin embargo, aclaró que la decisión final corresponde a la Secretaría de Marina.
El alcalde reconoció el desempeño y los resultados obtenidos por la corporación policiaca local desde que Cruz Hernández asumió la titularidad de la dependencia, destacando avances en las estrategias de seguridad implementadas en el municipio.
Fuente: Tribuna del Yaqui