¿Se va Claudio Cruz de la Seguridad Pública en Cajeme? El alcalde habla del tema; esto es lo que se sabe

Ciudad Obregón, Sonora.- El presidente municipal de Cajeme, Javier Lamarque Cano, explicó que es posible que en las próximas horas se dé a conocer el cambio del titular de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM), Claudio Cruz Hernández.

El cambio responde al sistema de rotación de mandos implementado por la Secretaría de Marina (Semar), dependencia a la que pertenece el actual funcionario, quien podría ser requerido para desempeñar funciones en otra región del país.

#CiudadObregón | Anuncia Javier Lamarque Cano el posible relevo del titular de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM), Claudio Cruz Hernández, esto debido al sistema de rotación de la Secretaría de Marina respecto a los elementos uD83DuDDE3? pic.twitter.com/J7iWxv7MVS — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) February 26, 2026

Detalló que será entre hoy jueves 26 de febrero y viernes 27 cuando se defina la situación del titular de Seguridad Pública, quien dijo que, debido a que ha generado buenos resultados en Cajeme, la dependencia federal estaría solicitando su incorporación a nuevas responsabilidades.

Lamarque Cano ha solicitado la permanencia del contraalmirante en el municipio; sin embargo, aclaró que la decisión final corresponde a la Secretaría de Marina.

El alcalde reconoció el desempeño y los resultados obtenidos por la corporación policiaca local desde que Cruz Hernández asumió la titularidad de la dependencia, destacando avances en las estrategias de seguridad implementadas en el municipio.

#CiudadObregón | El jefe de seguridad, Claudio Cruz, informó que el municipio destaca a nivel nacional por la baja en robos, fraudes y extorsiones. Sin embargo, esto contrasta con el 3er lugar que ocupa Cajeme en percepción de inseguridad uD83DuDCCAuD83DuDE94 pic.twitter.com/LKKO0dfMen — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) February 26, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui